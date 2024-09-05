ВСУ вернули позиции под Донецком: ВС РФ продвинулись возле Угледара, — OSINT-исследователи (карта)

Геолоцированные кадры подтвердили, что недавно ВСУ восстановили позиции в восточной части Максимильяновки Донецкой области. ВС РФ, в свою очередь, продвигаются к северу от Парасковиевки.

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Силы обороны недавно восстановили позиции к западу от Донецка на фоне российского наступления в этом районе 4 сентября. Геолокационные кадры за 4 сентября указывают на то, что украинские силы недавно восстановили позиции в восточной части Максимильяновки. Об этом сообщается в отчете "Института изучения войны" от 4 сентября.

Представители военного командования Украины сообщили 3 сентября о том, что украинские силы отразили механизированную атаку российских войск численностью около роты в неуказанном районе в направлении Курахово. В украинской бригаде, действующей на этом направлении, сообщили, что российские силы одновременно атаковали с трех направлений. При этом использовалось в общей сложности 10 бронемашин. Украинская артиллерия, минометы, дроны, а также огонь из стрелкового оружия повредили или уничтожили шесть из этих машин, а мина повредила еще одну. 3 и 4 сентября российские войска продолжили наземные атаки к западу от Донецка в районе Красногоровки и Георгиевки.

Карта DeepState: Максимильяновка

Продвижение российских войск

Карта DeepState: бои в районе Угледара

Российские войска недавно продвинулись к юго-западу от Донецка на фоне наступательных операций в этом районе 4 сентября. Геолокационные кадры за 4 сентября указывают на продвижение к северу от Парасковиевки (к северо-востоку от Угледара вдоль дороги Т-0524) во время усиленного российского механизированного наступления численностью около роты. Другие геолокационные кадры за 4 сентября показывают, что войска РФ продвинулись вдоль шоссе Великая Новоселка — Павловка Т-0509 к юго-востоку от Пречистовки (к западу от Угледара). Минобороны РФ и другие российские источники заявили, что войска РФ захватили Пречистовку и продвинулись в полях к западу от населенного пункта, но в ISW не нашли визуальных доказательств того, что российские силы действуют в пределах населенного пункта. Российские провоенные блогеры также заявили о продвижении войск в районе Мыльного пруда к югу от Водяного. ISW, опять же, не нашли тому визуальных подтверждений. Российские войска продолжали атаковать вблизи Константиновки (к северо-востоку от Угледара), Водяного, Угледара и Пречистовки 3 и 4 сентября.

Ряд российских военкоров заявил, что ВС РФ усилили артиллерийские обстрелы Угледара, но утверждали также, что не следует проводить лобовые штурмы в районе Павловка – Угледар, поскольку в 2023 году в этом районе российские силы уже вели тяжелые и безуспешные атаки.

Другие российские источники сообщили, что ВС РФ пытаются вытеснить украинские войска с позиций к северу от Приютного (к югу от Великой Новоселки).

Напомним, что в Forbes вышла публикация о том, что Украина модернизировала секретное оружие Второй мировой.

Также сообщалось, что срочник из Курска рассказал об украинском плене.