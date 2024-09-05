"Помыли, переодели, дали тапочки": срочник из Курска рассказал об украинском плену (видео)

По словам российского пленного, украинские военнослужащие сразу объяснили, как себя вести, чтобы не возникало проблем. С теми, кто не понимает украинского, бойцы ВСУ разговаривали на русском.

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Украинские военнослужащие не издевались над пленными россиянами, которых взяли в плен в Курской области РФ. Сейчас россиянам не на что жаловаться в украинском плену. Об этом "Новини.LIVE" заявил срочник ВС РФ Сергей Заикин, который сейчас находится в украинском плену.

"Отношение нормальное. Когда сюда приехали (в место содержания в плену, — ред.) на следующий день нас помыли, переодели, дали тапочки, чтобы мы в берцах не ходили. Трехразовое питание. В принципе, жаловаться не на что", сказал Заикин.

Он пояснил, что когда украинские военные обнаружили их на занятой ВСУ территории Курской области, то сказали им сложить каски, автоматы, бронежилеты и сдаваться в плен.

"Сначала было немного страшно, но больше была дезориентация, потому что не знал, что будет дальше", — отметил пленный.

По словам Заикина, бойцы ВСУ объяснили как вести себя, чтобы не было никаких проблем.

"Они нормально с нами вели себя нормально. Сказали не нервничать, не делать ничего подозрительного и не убегать — и все будет нормально. Мы дождались машину, нас отвезли. И все", — рассказал военный РФ.

Парень объяснил, что не увидел никаких "нацистов", когда его вместе с товарищами брали в плен.

При этом Заикин отметил, что с теми из пленных, кто не понимал украинского, бойцы ВСУ общались на русском.

Напомним, 4 сентября президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Россия перебросила из Украины в Курскую область 60 тысяч военнослужащих.

3 сентября Владимир Зеленский рассказал о планах Украины на Курскую область.