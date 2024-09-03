Зеленский о планах Украины на Курскую область: будем держать, сколько потребуется (видео)

Украинское командование не будет обнародовать детали будущих планов по наступлению в Курской области, заявил президент Владимир Зеленский. Провальное наступление в 2023 году произошло именно потому, что его слишком сильно "рекламировали" и не было секретности.

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Украина будет и в дальнейшем удерживать под контролем часть Курской области. Это будет продолжаться до тех пор, пока это нужно для воздействия на РФ и принуждения ее к мирным переговорам и завершению войны. О планах по прорыву вглубь России президент Украины Владимир Зеленский рассказал в интервью телеканалу NBS News.

Зеленский объяснил, что Украина, с одной стороны, не планирует отрывать часть российской территории и "присоединять" ее к себе. С другой стороны, украинские войска там и дальше будут вести боевые действия. Подобная тактика нужна для воплощения в жизнь "плана победы", заявил президент. Этот план вскоре увидят партнеры в США и в других странах Запада. При этом контроль над Курской областью будет продолжаться до тех пор, пока "нам это нужно", прозвучало во время интервью.

"Это является неотъемлемой частью "плана победы" по прекращению войны", — привели журналисты позицию Зеленского.

Во время интервью главу Украины попросили открыть информацию о дальнейших планах, например, под Курском. В ответ он заявил, что будет хранить эти планы в тайне. В качестве аргумента в пользу секретности политик напомнил о прошлогоднем летнее наступление ВСУ. По его мнению, оно провалилось из-за того, что слишком "рекламировалось" и поэтому россияне успели к нему подготовиться.

"Я не скажу, извините, я не могу об этом говорить. Я думаю, что успех очень близок к неожиданности", — заявил президент.

Прорыв в Курской области по состоянию на 3 сентября

Прорыв Украины в Курской области РФ начался 6 августа и продолжается уже почти месяц. В последнем публичном отчете главнокомандующего ВСУ Александра Сырского указано, что Силы обороны контролируют около 1 200 кв. км российской территории, а боями охвачено 100 населенных пунктов. На карте боевых действий проекта DeepState указано, что под полным контролем находится около 896 кв. км (а также еще 11 кв. км возле Теткино), а еще на 331 кв. км происходят бои.

Прорыв в Курской области — карта боевых действий DeepState Фото: DeepState

Тем временем западнее российского города Суджи украинцы взорвали три моста через реку Сейм. По предварительным оценкам военных аналитиков, в окружение могут попасть около 3 тыс. военных ВС РФ.

Отметим, 2 сентября Сырский отчитался Зеленскому о решении российского командования перебросить часть резервов с востока Украины под Курск. Также командующий уточнил, какое количество пленных удалось захватить: около 600 человек, заявил он в отчете. В то же время появилось очередное заявление президента РФ Владимира Путина, который не планирует прекращать войну и готовит экономику к боевым действиям до 2030 года.

Напоминаем, командир 28 механизированной бригады ВСУ рассказал, какими были первые часы прорыва в Курскую область. Тем временем аналитики американского издания Foreign Affairs объяснили, какими могут быть стратегии победы Украины и почему США их пока воспринимает.