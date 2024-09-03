Когда закончится война в Украине: есть только два возможных способа, — Foreign Affairs

По словам журналистов, после полномасштабного вторжения в 2022 году планировщики стратегий США в отношении войны в Украине, по сути, выдавали желаемое за действительное. В основе американских расчетов — представление о Путине как об оппортунисте, которое на поверку оказалось ложным.

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Спустя два с половиной года после вторжения РФ в Украину американская стратегия по завершению войны в Украине остается неизменной: наложить достаточно санкций, чтобы президент Владимир Путин решил, что у него нет другого выбора, как только отказаться от военных планов. Вашингтон ищет баланс между помощью Украине и санкциями в отношении РФ с одной стороны, и снижением рисков эскалации с другой. Но, несмотря на всю рациональность такого подхода, в его основе ложное допущение, что Путин может передумать. Об этом пишет американский журнал Foreign Affairs.

В том, чтобы не позволить Украине стать бастионом, который бы Запад использовал для угроз России, он видит для себя стратегическую необходимость. Путин взял на себя личную ответственность, чтобы достичь этой цели и, вероятно, считает, что это стоит любых потерь.

Единственный возможный способ завершить войну на приемлемых для Киева и Запада условиях — ждать, пока во главе российского государства Путина кто-то сменит. При таком подходе можно будет удержать линию фронта в Украине, сохранить санкционное давление и снизить уровень боестолкновений, до тех пор пока Путин будет оставаться в Кремле. Только так Украина сможет рассчитывать на долговременный мир, считает автор публикации Питер Шредер.

Теперь у главы Кремля нет потенциальных конкурентов на горизонте. Двух, которые ближе всего подходили на эту роль — оппозиционер Алексей Навальный и мятежник Евгений Пригожин — уже нет в живых. А у Кремля остается накопленный в течение десятилетий опыт формирования внутрироссийских нарративов, чтобы укрепить власть.

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Путин мог бы остановить войну в Украине, объявить о победе и провести соответствующую информационную кампанию для российской аудитории. Американские политики полагали, что при достаточном давлении он мог бы вывести войска из Украины или же сесть за стол переговоров о прекращении огня. В основе такого расчета лежит представление о Путине как об оппортунисте, который идет вперед и, когда замет слабости, использует их в своих интересах, но, столкнувшись с силой — отступит.

Стратегия РФ прошлых войн и нынешней

Но он не оппортунист, по меньшей мере применительно к Украине, отмечает автор, хотя все предыдущие международные военные кампании РФ имели ограниченный характер. Российские военные действия в Грузии в 2008 году были направлены на то, чтобы помешать потере контроля над территорией и не позволить Грузии интегрироваться с Западом.

Когда Путин захватывал Крым в 2014 году, он беспокоился о возможной потере военно-морской базы. В ходе сирийской интервенции в 2015 году он пытался не позволить свергнуть союзника РФ Башара аль-Асада. В 2014 году после Илловайска российские войска могли пройти дальше вдоль Азовского моря и создать сухопутный коридор с Крымом. Но Путин вместо этого предпочел политическое решение.

В Сирии было несколько тысяч российских военных, преимущественно ВКС РФ. Когда в 2019 году венесуэльского авторитарного лидера Николаса Мадуро могли отстранить от власти, Путин отправил несколько сотен солдат, чтобы помочь ему удержаться у власти. Для сравнения в ходе войны в Украине уже погибло больше 100 тысяч российских солдат, вторжение нанесло немыслимый урон российской экономике и международному положению страны.

По мнению публициста, во время полномасштабного вторжения в Украину Путин действовал в непривычной для себя манере, ведь обычно тщательно взвешивал риски. Решение отправить значительную часть своей армии в 2022 году в Украину, а затем мобилизовать еще военных, когда первоначальное наступление провалилось, указывают на то, что он считает эту войну слишком важно, чтобы ей проиграть.

По словам Питера Шредера, для Путина цена бездействия, вероятно, была бы выше. Он не смог бы помешать появлению союзной Западу Украины, которая впоследствии послужила бы трамплином для "цветной революции" в самой РФ.

Когда закончится война в Украине?

Питер Шредер видит два из возможных варианта завершения войны: либо Россия потеряет возможности для ее продолжения либо Путина у власти больше не будет.

Первый — маловероятен. Российские вооруженные силы вряд ли развалятся, поскольку значительная часть российских ресурсов, в том числе и людских, инвестируются в войну. Чтобы нанести военное поражение ВС РФ в Украине, понадобится значительно увеличить производство боеприпасов, но лишь в 2025 году США начнут расширять производство снарядов. Однако даже этого не будет достаточно, чтобы закрыть потребности Украины в артиллерийских снарядах, не говоря уже о ПВО.

Украине нужны солдаты для ведения оборонительной войны, западные страны соглашаются помогать с обучением, но бросать в бой собственные силы все же не готовы.

Остается только один путь завершения войны: Путин уходит из Кремля. Ускорить это — идея привлекательная, но непрактичная. Вашингтону на протяжении десятилетий не удавалось влиять на российскую политику. Если США попытаются сейчас, РФ может в ответ усилить свои попытки внести хаос в американское общество.

Вашингтону остается только ждать и помогать Украине удерживать линию, предотвращая дальнейшее российское продвижение. Оказывать экономическое и дипломатическое давление на Москву, и при этом не надеяться на значительный эффект от санкций.

Напомним, что Украина осенью получит от США дальнобойные ракеты, которые могут долететь до Воронежа и Брянска.

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