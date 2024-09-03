Вечно молодой — вечно у руля: российские ученые должны найти лекарства от старости для Путина

71-летний Владимир Путин требует от российских ученых передать последние исследования в области средств против старения, предположительно, в попытке продлить ему жизнь.

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Владимир Путин в лучших традициях советского Политбюро ищет лекарство от старости. Российским ученым предписано передать данные своих последних исследований в области борьбы со старением, предположительно, в попытке сохранить жизнь Владимиру Путину и его окружению, которому уже за семьдесят. По словам информированного источника, указ исходил от "самого большого начальника" и заставил чиновников в спешке выполнять предполагаемые указания 71-летнего диктатора. Об этом пишет Daily Mail.

Путин давно интересуется проблемой борьбы со старением, но сейчас появилась новая острая необходимость в поиске "активного долголетия".

Владимир Путин Фото: скриншот

Журналисты ссылаются на независимое издание "Медуза", которое опубликовало письмо министерства здравоохранения РФ, отправленное им в июне с требованием предоставить последние разработки в области поворота биологических часов вспять.

Источник сообщил: "Самый большой начальник поставил задачу, и чиновники бросились ее реализовывать всеми возможными способами".

От врачей требовалось оперативно предоставить "предложения по разработкам" в следующих областях:

"Разработка медицинской продукции, направленной на снижение бремени старения клеток (саркопении, старческой астении, остеопороза и т. д.), с оценкой биологического возраста различными методами";

"Разработка новых нейротехнологий и связанной с этим медицинской продукции, направленных, в том числе на предупреждение и развитие когнитивных и сенсорных нарушений";

"Разработка методов коррекции иммунной системы на основе ее выявленных критических показателей в старении";

"Разработка новых методов медицинских технологий (включая медицинские изделия), основанных на технологии биопечати".

Подлинность документа подтвердили два врача, работающие в научно-исследовательских медицинских центрах, а также сотрудник одного из академических институтов. Скорость и настойчивость, с которой ученых требовали предоставить данные, адресатов удивили.

"Нас просили в срочном порядке прислать все наши разработки, причем письмо пришло, скажем так, сегодня, а отправить все нужно было вчера. Я впервые в жизни с таким, честно говоря, сталкиваюсь — обычно любому нацпроекту или ФЦП (Федеральной целевой программе) предшествует ряд совещаний с участием разных специалистов, какое-то публичное обсуждение", — удивился врач одного из национальных медицинских исследовательских центров (НМИЦ) в РФ.

В настоящее время российский диктатор имеет законные полномочия оставаться у власти до 2036 года после того, как в 2020 году было принято решение о продлении срока полномочий, что означает, что он останется у власти, пока ему не исполнится 80 лет.

Владимир Путин Фото: РИА Новости

Путин, как известно, окружен кольцом стареющих соратников, среди которых министр иностранных дел Сергей Лавров (74 года), глава службы безопасности ФСБ Александр Бортников (72 года), старший советник Николай Патрушев (73 года), глава разведки СВР Сергей Нарышкин (70 лет) и спикер российского сената Валентина Матвиенко (75 лет).

Владимир Путин и Сергей Лавров Фото: РИА Новости

Источник, близкий к Кремлю, сообщил: "Все современные исследования, о которых идет речь в нацпроекте, достаточно дороги — они требуют больших затрат. Разработка новых лекарств стоит миллиарды, ни один национальный проект не может с этим справиться, особенно сейчас".

Некоторые считают, что за этой инициативой стоит близкий союзник Путина, 77-летний Михаил Ковальчук, глава Курчатовского института, ведущего ядерного института России.

Его считают сторонником теории заговора, он выступает за разработку так называемого "русского генома" и говорит об "оружии, нацеленном на определенную этническую группу".

Ранее в этом году Путин заявил, что России необходим новый национальный проект, направленный на "сохранение здоровья" ее граждан.

Старшая дочь Владимира Путина Мария Воронцова, 39 лет. Воронцова, эндокринолог, также скорей всего, задействована в поисках лекарства от старости.

Мария Воронцова, дочь Владимира Путина Фото: РИА Новости

Одна из ее программ — борьба со старением, цель которой — спасти 175 000 жизней к 2030 году.

А Путина могла подстегнуть к активным действиям смерть его давнего гуру в области борьбы со старением, 77-летнего профессора Владимира Хавинсона, директора Санкт-Петербургского института биорегуляции и геронтологии. Геронтолог Хавинсон утверждал, что он открыл секрет, позволяющий людям жить до 110 или 120 лет, замедляя процесс старения.

Владимир Хавинсон и Владимир Путин Фото: РИА Новости

Известно, что он пытался помочь трем предыдущим кремлевским лидерам — Леониду Брежневу, Юрию Андропову и Борису Ельцину, — но жаловался, что его пригласили слишком поздно, чтобы существенно продлить их жизнь.

Возлюбленная Путина Алина Кабаева, 41 год, как и другие ведущие российские гимнастки, принимала его "пептиды Хавинсона" — омолаживающие и лечебные коктейли, которые он разработал после многих лет секретных исследований во время работы в Советской Красной Армии.

Хавинсон заявлял, что Владимир Путин может прожить еще не менее 20 лет и говорил, что его потенциал "очень высок", но не признавался, принимал ли Путин его пептиды.

Напомним, 1 сентября постоянный представитель Украины при Совете безопасности ООН Сергей Кислица заявил, что "кое-кто" говорит, что министр иностранных дел РФ Сергей Лавров уже умер.