Спасатель пробрался под плиту и держал девочку: как доставали ребенка после удара РФ по Запорожью

Девочка 12 лет находилась под бетонным перекрытием. Ее спасение осложнялось тем, что прежде чем оказать ей помощь, спасателям пришлось отодвигать плиту

Related video

2 сентября в 23:03 ВС РФ нанесли удар по спальному району Запорожья. В результате попадания в отель погибли 38-летняя женщина и ее 8-летний сын. 12-летнюю девочку спасатели доставали из-под завалов. Сейчас ребенок находится в больнице в тяжелом состоянии. Как ее спасали, рассказывает "РИА Юг".

По словам медицинского директора больницы в Запорожье, где находится девочка, Вячеслава Ткаченко, ее привезли в медучреждение около 02:00.

"Ребенок поступил в крайне тяжелом состоянии: геморрагический шок, травматический шок, переохлаждение. Сразу была госпитализирована в отделение интенсивной терапии. Состояние ребенка стабилизировано, но тяжелое. Планируем в ближайшее время взять ее в операционную для удаления обломков и стабилизации скелетной травмы", — рассказал он.

Девочка на момент ракетного удара находилась в отеле. Ее "накрыло" бетонной плитой.

"Девочка 12 лет находилась под бетонным перекрытием. Ее спасение осложнялось тем, что прежде чем оказать ей помощь, спасателям пришлось отодвигать плиту. Один из спасателей, Андрей Сливка, он служит сейчас в Запорожье, но является переселенцем из Бердянска, смог пробраться под плиту и держал девочку в объятиях, ребенок был почти раздет, чтобы согреть ее. Постоянно с ней разговаривал", — рассказала Юлия Барышева, начальница отдела связей со СМИ и работы с общественностью ГУ ГСЧС в Запорожской области.

Напомним, что по информации от председателя Запорожской областной администрации Ивана Федорова, в целом жертвами российской атаки в Запорожье стали два человека, а еще двое получили ранения. Взрывная волна повредила многоэтажные жилые дома, расположенные неподалеку.