Рятувальник пробрався під плиту і тримав дівчинку: як діставали дитину після удару РФ по Запоріжжю

Дівчинка 12 років перебувала під бетонним перекриттям. Її порятунок ускладнювався тим, що перш ніж надати їй допомогу, рятувальникам довелось відсувати плиту

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2 вересня о 23:03 ЗС РФ завдали удару по спальному району Запоріжжя. Внаслідок влучання в готель загинули 38-річна жінка та її 8-річний син. 12-річну дівчинку рятувальники діставали з-під завалів. Зараз дитина перебуває у лікарні у важкому стані. Як її рятували, розповідає "РІА Південь".

За словами медичного директора лікарні в Запоріжжі, де перебуває дівчинка, В’ячеслава Ткаченка, її привезли до медзакладу близько 02:00.

"Дитина надійшла у вкрай важкому стані: геморагічний шок, травматичний шок, переохолодження. Одразу була госпіталізована до відділення інтенсивної терапії. Стан дитини стабілізований, але важкий. Плануємо найближчим часом взяти її до операційної для видалення уламків і стабілізації скелетної травми", — розповів він.

Дівчинка на момент ракетного удару перебувала в готелі. Її "накрило" бетонною плитою.

"Дівчинка 12 років перебувала під бетонним перекриттям. Її порятунок ускладнювався тим, що перш ніж надати їй допомогу, рятувальникам довелося відсувати плиту. Один із рятувальників, Андрій Сливка, він служить зараз у Запоріжжі, але є переселенцем із Бердянська, зміг пробратися під плиту і тримав дівчинку в обіймах, дитина була майже роздягнена, щоб зігріти її. Постійно з нею розмовляв", — розповіла Юлія Баришева, начальниця відділу зв’язків зі ЗМІ та роботи з громадськістю ГУ ДСНС в Запорізькій області.

Нагадаємо, що, за інформацією від голови Запорізької обласної адміністрації Івана Федорова, загалом жертвами російської атаки в Запоріжжі стали двоє людей, а ще двоє дістали поранення. Вибухова хвиля пошкодила багатоповерхові житлові будинки, розташовані неподалік.