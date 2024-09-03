Одна дитина загинула, інша — в реанімації: ЗС РФ завдали ракетного удару по Запоріжжю, — ОВА

За інформацією від голови обласної адміністрації Івана Федорова, загалом жертвами російської атаки стали двоє людей, а ще двоє дістали поранення. Вибухова хвиля пошкодила багатоповерхові житлові будинки, розташовані неподалік.

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Російські окупанти не припиняють атакувати мирні міста України, включно з територіями, які розташовані близько до лінії фронту. Зокрема йдеться про Запоріжжя. Інформацією про наслідки поділився начальник обласної військової адміністрації Іван Федоров у своєму Telegram-каналі.

Зафіксовано обстріл противника приблизно о 23:00 попереднього дня. Загинули двоє людей і ще двоє отримали поранення. Серед жертв російського терору була восьмирічна дитина.

"На жаль, 2 людини загинуло, зокрема 8-річний хлопчик. Ще двоє поранені, зокрема, дівчинка 12 років. Дитина зараз у реанімації. Унаслідок ворожого удару частково зруйновано будівлю. Вибуховою хвилею та уламками пошкоджено багатоповерхові будинки, розташовані поруч", — написав Іван Федоров.

Наступного ранку начальник ОВА поділився новими деталями про атаку ЗС РФ. Разом із 8 річним хлопчиком загинула 38-річна жінка, а також 43-річний чоловік дістав поранення. Загалом за добу від дій противника постраждали 11 населених пунктів, по яких окупанти вдарили 313 разів.

Удар, який забрав життя 2 людей, було завдано по обласному центру за допомогою ракети, однак її тип Іван Федоров не уточнив.

Нагадаємо, що в ніч на 2 вересня ЗС РФ завдали масованого удару по Києву. Згідно зі звітом командування Повітряних сил, росіяни запустили по українцях майже 60 засобів ураження: 16 балістичних ракет "Іскандер-М"/KN-23 (збили 9), 14 крилатих ракет Х-101 (збили 13), 23 ударних БпЛА "Shahed-131/136" (збили 20). Голова Київської ОВА Руслан Кавченко підтвердив, що по столиці летіло з десяток ракет і дронів.