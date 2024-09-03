Один ребенок погиб, а второй в реанимации: ВС РФ нанесли ракетный удар по Запорожью, — ОВА

По информации от главы областной администрации Ивана Федорова, всего жертвами российской атаки стали двое людей, а еще двое получили ранения. Взрывная волна повредила многоэтажные жилые дома, расположенные неподалеку.

Related video

Российские оккупанты не прекращают атаковать мирные города Украины, включая территории, которые находятся близко к линии фронта. В частности речь идет про Запорожье. Информацией о последствиях поделился начальник областной военной администрации Иван Федоров в своем Telegram-канале.

Зафиксирован обстрел противника примерно в 23:00 предыдущего дня. Погибли двое людей и еще двое получили ранения. Среди жертв российского террора был восьмилетний ребенок.

"К сожалению, 2 человека погибло, в том числе 8-летний мальчик. Еще двое ранены, в том числе, девочка 12 лет. Ребенок сейчас в реанимации. В результате вражеского удара частично разрушено здание. Взрывной волной и обломками повреждены многоэтажные дома расположенные рядом", — написал Иван Федоров.

На следующее утро начальник ОВА поделился новыми деталями про атаку ВС РФ. Вместе с 8 летний мальчиком погибла 38-летняя женщина, а также 43 летний мужчина получил ранения. Всего за сутки от действий противника пострадали 11 населенных пунктов, по которым оккупанты ударили 313 раз.

Удар, который забрал жизнь 2 людей, был нанесен по областному центру с помощью ракеты, однако ее тип Иван Федоров не уточнил.

Напомним, что в ночь на 2 сентября ВС РФ нанесли массированный удар по Киеву. Согласно отчету командования Воздушных сил, россияне запустили по украинцам почти 60 средств поражения: 16 баллистических ракет "Искандер-М"/KN-23 (сбили 9), 14 крылатых ракет Х-101 (сбили 13), 23 ударных БпЛА "Shahed-131/136" (сбили 20). Глава Киевской ОВА Руслан Кавченко подтвердил, что по столице летело с десяток ракет и дронов.