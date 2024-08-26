Планирует до 2030 года: Путин заявил о готовности экономики к "победе" на войне (видео)

Президент РФ Владимир Путин на совещании 26 августа заявил об экономической политике, которая позволит россиянам воевать еще несколько лет. Политик сообщил о том, что население станет богаче, и выразил уверенность в победе.

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Россия имеет достаточно сильную экономику, чтобы провоевать еще пять лет. При этом российские власти уверены в победе и готовятся ее использовать для дальнейшего развития РФ. О своем видении будущего и войны президент Владимир Путин высказался во время правительственного совещания, говорится в Telegram-канале Кремля.

Днем 26 августа Путин провел экономическое совещание с премьер-министром Михаилом Мишустиным и десятком других российских чиновников, свидетельствует сообщение в канале. Совещание проходило в дистанционном формате: президент находился в одной из своих резиденций, а остальные участники подключились онлайн. Главная тема разговора — развитие экономики до 2030 года. Глава Кремля озвучил два тезиса, касающиеся победы РФ в войне с Украиной и дальнейшего развития России.

Во-первых, Путин планирует заняться экономикой, чтобы продолжить воевать и победить. По его словам, нужно обсудить экономическую политику 2000-2030 гг., чтобы "укрепить экономическую базу для успешного завершения войны".

Во-вторых, российский политик уверен, что победа над Украиной — это "основное условие для реализации долгосрочных планов развития России".

После этого на заседание поговорили о том, как вскоре вырастут доходы россиян и как РФ будет достигать стратегических целей, свидетельствует трансляция из Кремля.

Отметим, в июне 2024 года Фокус собрал мнения экономистов и политологов относительно того, готова ли российская экономика к продолжению войны в Украине. Один из вопросов, который они обсудили, касался прекращения торгов долларами и евро на Московской бирже. Аналитик Иван Угляница отметил, что особого эффекта от этого надеяться не стоит: к новым условиям привыкнут. С другой стороны, он признал, что это имеет психологический эффект, который говорит россиянам, что дальше будет хуже. Между тем уже в июле эксперты отметили, что в течение войны российская экономика даже выросла: ВВП — на 4%, торговля, строительство — на 6%, финансы — на 8%.

Владимир Путин до начала Глобального мирного саммита в июне 2024 года перечислил условия, на которых он может завершить войну в течение суток. Среди условий российского президента — требование к Украине отказаться от четырех областей и отвод войск от линии фронта. После того в течение месяца в СМИ, например, в NYT, всплывали обсуждения возможности мирных переговоров, которые могут произойти осенью-зимой 2024 года. После прорыва ВСУ в Курской области российские политики заявили, что переговоры стали невозможны. Впрочем Путин отказался признавать, что на границе не все в порядке: заявил, что произошла "провокация", а сам улетел в Азербайджан.

Напоминаем, 26 августа ВС РФ нанесли масштабный удар по украинской энергетике, сообщил президент Владимир Зеленский. Взрывалось в 15 областях Украины, начались аварийные отключения в Киевской, Одесской областях.