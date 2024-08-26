Планує до 2030 року: Путін заявив про готовність економіки до "перемоги" на війні (відео)
Президент РФ Володимир Путін на нараді 26 серпня заявив про економічну політику, яка дозволить росіянам воювати ще кілька років. Політик повідомив про те, що населення стане багатшим, і висловив впевненість у перемозі.
Росія має достатньо сильну економіку, щоб провоювати ще п'ять років. Водночас російська влада впевнена у перемозі і готується її використати для подальшого розвитку РФ. Про своє бачення майбутнього та війни президент Володимир Путін висловився під час урядової наради, ідеться у Telegram-каналі Кремля.
Вдень 26 серпня Путін провів економічну нараду з прем'єр-міністром Михайлом Мішустіним та десятком інших російських урядовців, свідчить допис у каналі. Нарада відбувалась у дистанційному форматі: президент перебував у одній зі своїх резиденцій, а решті учасників під'єднались онлайн. Головна тема розмови — розвиток економіки до 2030 року. Очільник Кремля озвучив дві тези, які стосуються перемоги РФ у війні з Україною та подальшого розвитку Росії.
По-перше, Путін планує зайнятись економікою, щоб продовжити воювати та перемогти. З його слів, потрібно обговорити економічну політику 2000-2030 рр., щоб "зміцнити економічну базу для успішного завершення війни".
По-друге, російський політик впевнений, що перемога над Україною — це "основна умова для реалізації довгострокових планів розвитку Росії".
Після цього на засідання поговорили про те, як незабаром зростуть доходи росіян та як РФ буде досягати стратегічних цілей, свідчить трансляція з Кремля.
Зазначимо, у червні 2024 року Фокус зібрав думки економістів та політологів щодо того, чи готова російська економіка до продовження війни в Україні. Одне з питань, яке вони обговорили, стосувалось припинення торгів доларами та євро на Московській біржі. Аналітик Іван Угляниця зауважив, що особливого ефекту від цього сподіватись не варто: до нових умов призвичаяться. З іншого боку, він визнав, що це має психологічний ефект, який говорить росіянам, що далі буде гірше. Тим часом вже у липні експерти зауважили, що протягом війни російська економіка навіть зросла: ВВП — на 4%, торгівля, будівництво — на 6%, фінанси — на 8%.
Володимир Путін до початку Глобального мирного саміту у червні 2024 року перелічив умови, на яких він може завершити війну протягом доби. Серед умов російського президента — вимога до України відмовитись від чотирьох областей та відведення військ з від лінії фронту. Після того протягом місяця у ЗМІ, наприклад, у NYT, спливали обговорення можливості мирних перемовин, які можуть статись восени-взимку 2024 року. Після прориву ЗСУ в Курській області російські політики заявили, що перемовини стали неможливі. Втім Путін відмовився визнавати, що на кордоні не все гаразд: заявив, що сталась "провокація", а сам полетів у Азербайджан.
Нагадуємо, 26 серпня ЗС РФ завдали масштабного удару по українській енергетиці, повідомив президент Володимир Зеленський. Вибухало у 15 областях України, почались аварійні відключення на Київщині, Одещині.