Україна та РФ підняли свої доходи під час війни: чому так сталося

Доки світова спільнота очікувала погіршення стану російської економіки через санкції, РФ перетворилася на країну з "високим доходом". Водночас українська економіка теж зростає. Аналітики пояснили, чому сталася така "аномалія".

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У нещодавньому звіті Світового банку вказало, що РФ стала країною з рівнем "високим рівнем доходу" (раніше був статус "вище середнього"). Востаннє такий статус країна-агресорка мала у 2014 році, коли відбулася окупація Криму, повідомляє видання Business Standard.

У звіті щодо Росії виділили зростання торгівлі (6,8 відсотка), збільшення будівельної діяльності (6,6 відсотка) і бурхливий фінансовий сектор (8,7 відсотка) – для збільшення реального валового внутрішнього продукту (ВВП) (3,6 відсотка). Експерти називають ці цифри дивними, оскільки у 2022 році, коли РФ почала повномасштабну війну проти України, країна мала скорочення зростання.

Чому війна не стала катастрофою для економіки РФ?

"Воєнна економіка", схоже, сприяла зростанню РФ. На зростання економічної активності країни-агресорки вплинуло збільшення військової активності у 2023 році. На думку експертів, санкціям не вдалося сповільнити економіку РФ, оскільки західні бренди, які виходили з російського ринку, компенсували імпортозаміщенням. Водночас російський експорт (зокрема, нафта) теж не постраждав. Це пояснюють торговою співпрацею з Індією та Китаєм.

Чи допоможе це РФ

Попри все ще аналітики вважають, що в Росії не дуже радісна "картинка майбутнього". Зазначається, що Росія врешті-решт може бути зведена до "нафтової держави", яка виживає лише завдяки продажам своїх природних ресурсів Китаю. Водночас у диктатора Путіна буде мало стимулів рухатися до сталого розвитку, а це не принесе покращення життя російському народу.

Україна теж піднялася економічно

У звіті Світового банку Україну вже назвали країною "з доходом вище середнього" (раніше був статус "низького рівня доходів). Однак на момент повномасштабного вторгнення у 2022 році держава зазнала падіння ВВП на 28,8 відсотка. При цьому аналітики зауважили, що зараз ВВП України зростає на 5,8 відсотка. Підживлює економіку, за словами експертів, суттєве збільшення інвестиційних витрат у рамках заходів з відновлення.

Нагадаємо, раніше у виданні CNN з посиланням на джерело, близьке до української програми дронів, заявили, що удари дронами по нафпропереробних заводах росіян впливають на російську економіку більше за санкції країн Заходу. При цьому співробітниця інвестиційного банку RBC Capital Markets Хеліма Крофт закликала замислитися про санкції, які не впливають на енергетичну систему РФ, адже завдяки експорту енергоносіїв, сирої нафти, природного газу та продуктів нафтопереробки РФ має можливість продовжувати війну проти України.

Також раніше економіст Сергій Фурса заявив, що якщо мобілізувати 300 тисяч українців, буде зменшення зростання ВВП на 0,5%. Експерт пояснив, що 300 тисяч громадян — це 2-3% від наявної робочої сили. Економіст зауважив, що це "стрес для "білого" бізнесу", і саме тому дуже важливе економічне бронювання.