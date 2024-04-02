Економіка РФ більше страждає від ударів по НПЗ, ніж від санкцій, — CNN

Наслідком атак України по російських нафтопереробних заводах вже стало світове зростання цін на нафту. Зокрема паливо марки Brent зросло в ціні майже на 13%.

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Удари українськими дронами на нафтопереробні заводи РФ більш суттєво впливають на російську економіку, ніж санкції країн Заходу. Про це йде мова у матеріалі CNN, автори якого посилаються на джерело, близьке до української програми дронів.

Зазначається, що українські дрони почали масовано атакувати російські НПЗ завдяки збільшенню дальності дії та більш просунутими можливостями. До того ж частина з цих дронів оснащена базовою формою штучного інтелекту.

При цьому співрозмовник видання каже, що українська сторона разом із партнерами розробляє план польотів безпілотників, а застосування ШІ дає змогу вражати цілі "з точністю до кількох метрів".

Також CNN з посиланням на кількох опитаних експертів пише, що найчастіше Україна атакує дронами не сховища палива, а перегонні установки, де сира нафта після переробки перетворюється на паливо. На думку експертів, такі атаки можуть мати вплив на стан економіки Росії сильніше, ніж санкції.

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Ситуацію прокоментувала співробітниця інвестиційного банку RBC Capital Markets Хеліма Крофт. На її думку, якщо задуматися про санкції, які запроваджувалися до останнього часу, то вони переважно не впливали на російський енергетичний комплекс. Проте Росія має продовжувати війну в Україні саме завдяки експорту енергоносіїв, сирої нафти, природного газу та продуктів нафтопереробки.

Атаки України по російських НПЗ вже стали причиною зростання світових нафтових цін: лише цього року ціна на нафту Brent зросла майже на 13%.

Чиновники у США стурбовані наслідками на світову економіку через ці удари, однак "тупикова ситуація у Вашингтоні стосовно фінансування України та можливість змін у Білому домі 2024 року здатні дати Києву певну свободу дій", наголошується у публікації.

Нагадаємо, що 23 березня дрони атакували нафтопереробний завод, розташований у Самарській області Росії.

2 квітня українські БПЛА атакували підприємства в Нижньокамську та Єлабузі, що в Татарстані (РФ). Джерела Фокусу повідомили, що атака дронів була спецоперацією Головного управління розвідки Міноборони.