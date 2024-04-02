Українські БПЛА атакували завод в Татарстані, де збирають "Шахеди", — джерела Фокусу (відео)

Співрозмовники в спецслужбах наголошують, що атаку на стратегічні об'єкти РФ здійснили безпілотники українського виробництва. Внаслідок ударів зафіксовано суттєві руйнування.

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Атаку безпілотників у Татарстані було здійснено на підприємства в Нижньокамську та Єлабузі. Джерела Фокусу в спецслужбах підтвердили, що атака БПЛА на підприємства у Татарстані — спецоперація Головного управління розвідки Міноборони.

Співрозмовник зазначив, що стратегічні об'єкти атакували українські безпілотники. Внаслідок ударів зафіксовано суттєві пошкодження.

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Ціллю атаки був об’єкт, який розташований на відстані понад тисячу кілометрів від України. Атаки зазнало підприємство зі збірки дронів-камікадзе "Шахед", які російські окупанти маркують під "Герань-2".

Також співрозмовник додав, що внаслідок удару є значні руйнування виробничих потужностей.

Атака БПЛА на заводи у Татарстані

Невідомі БПЛА атакували підприємства у Татарстані, на яких можуть виготовляти Shahed. Представники місцевої влади 2 квітня підтвердили удар. Атаки зазнали підприємства в Нижньокамську та Єлабузі.

За попередньою інформацією, дрони атакували нафтопереробний завод та особливу економічну зону "Алабуга", на якій росіяни могли налагодити масове виробництво ударних БПЛА. Медіа повідомляють щодо руйнувань та кількох постраждалих.

Нагадаємо, 2 квітня, як повідомили в ISW, окупанти наступають в районі Авдіївки та на лівому березі в Херсонській області. Російські війська під час атак поблизу Іванівського за останні дні могли втратити 5-6 одиниць бронетехніки.