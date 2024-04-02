Экономика РФ больше страдает от ударов по НПЗ, чем от санкций, — CNN

Следствием атак Украины по российским нефтеперерабатывающим заводам уже стал мировой рост цен на нефть. В частности топливо марки Brent выросло в цене почти на 13%.

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Удары украинскими дронами по нефтеперерабатывающим заводам РФ более существенно влияют на российскую экономику, чем санкции стран Запада. Об этом идет речь в материале CNN, авторы которого ссылаются на источник, близкий к украинской программе дронов.

Отмечается, что украинские дроны начали массированно атаковать российские НПЗ благодаря увеличению дальности действия и более продвинутыми возможностями. К тому же часть из этих дронов оснащена базовой формой искусственного интеллекта.

При этом собеседник издания говорит, что украинская сторона вместе с партнерами разрабатывает план полетов беспилотников, а применение ИИ позволяет поражать цели "с точностью до нескольких метров".

Также CNN со ссылкой на нескольких опрошенных экспертов пишет, что чаще всего Украина атакует дронами не хранилища топлива, а перегонные установки, где сырая нефть после переработки превращается в топливо. По мнению экспертов, такие атаки могут иметь влияние на состояние экономики России сильнее, чем санкции.

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Ситуацию прокомментировала сотрудница инвестиционного банка RBC Capital Markets Хелима Крофт. По ее мнению, если задуматься о санкциях, которые вводились до последнего времени, то они преимущественно не влияли на российский энергетический комплекс. Однако Россия должна продолжать войну в Украине именно благодаря экспорту энергоносителей, сырой нефти, природного газа и продуктов нефтепереработки.

Атаки Украины по российским НПЗ уже стали причиной роста мировых нефтяных цен: только в этом году цена на нефть Brent выросла почти на 13%.

Чиновники в США обеспокоены последствиями на мировую экономику из-за этих ударов, однако "тупиковая ситуация в Вашингтоне относительно финансирования Украины и возможность изменений в Белом доме 2024 года способны дать Киеву определенную свободу действий", отмечается в публикации.

Напомним, что 23 марта дроны атаковали нефтеперерабатывающий завод, расположенный в Самарской области России.

2 апреля украинские БПЛА атаковали предприятия в Нижнекамске и Елабуге, что в Татарстане (РФ). Источники Фокуса сообщили, что атака дронов была спецоперацией Главного управления разведки Минобороны.