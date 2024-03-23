БПЛА нанесли удар по НПЗ в Самарской области, – росСМИ (фото, видео)

Российские журналисты заявили о пожарах на Куйбышевском НПЗ в Самаре, а также на НПЗ, расположенном рядом с городом Новокуйбышевск в Самарской области.

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В ночь на 23 марта Куйбышевский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в Самаре подвергся атака беспилотного летательного аппарата. Об этом пишет российское медиа Baza.

В интернет издании отметили, что в результате удара на НПЗ вспыхнул пожар. В сети появились соответствующие фото и видео.

Пожар на НПЗ

"Предварительно, завод был атакован беспилотником", — говорится в публикации.

Об атаке на Куйбышевский НПЗ также пишет SOTA.

Кроме того, медиа SHOT со ссылкой на очевидцев сообщило о пожаре на НПЗ рядом с городом Новокуйбышевск в Самарской области. Как отметили в издании, перед возгоранием был слышен звук мотора.

Очевидцы рассказали журналистам, что слышали громкий взрыв, после которого увидели пламя от пожара.

Пожар на НПЗ

На момент публикации новости местные власти никак не прокомментировали произошедшее.

Напомним, в Financial Times со ссылкой на источники сообщили, что США призвали украинские власти отказаться от атак по российской энергетической инфраструктуре и предупредили о риске роста цен на нефть в мире и вероятной мести со стороны Москвы.

Эту информацию прокомментировала вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина, отметив, что Украина действует "в соответствии с лучшими натовскими стандартами".