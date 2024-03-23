БПЛА завдали удару по НПЗ у Самарській області, — росЗМІ (фото, відео)

Російські журналісти заявили про пожежі на Куйбишевському НПЗ у Самарі, а також на НПЗ, розташованому поруч із містом Новокуйбишевськ у Самарській області.

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У ніч на 23 березня Куйбишевський нафтопереробний завод (НПЗ) у Самарі зазнав атаки безпілотного літального апарату. Про це пише російське медіа Baza.

В інтернет-виданні зазначили, що внаслідок удару на НПЗ спалахнула пожежа. У мережі з'явилися відповідні фото та відео.

Пожежа на НПЗ

"Попередньо, завод був атакований безпілотником", — ідеться в публікації.

Про атаку на Куйбишевський НПЗ також пише SOTA.

Крім того, медіа SHOT із посиланням на очевидців повідомило про пожежу на НПЗ поруч із містом Новокуйбишевськ у Самарській області. Як зазначили у виданні, перед загорянням було чути звук мотора.

Очевидці розповіли журналістам, що чули гучний вибух, після якого побачили полум'я від пожежі.

Пожежа на НПЗ

На момент публікації новини місцева влада ніяк не прокоментувала подію.

Нагадаємо, у Financial Times із посиланням на джерела повідомили, що США закликали українську владу відмовитися від атак на російську енергетичну інфраструктуру і попередили про ризик зростання цін на нафту у світі та ймовірну помсту з боку Москви.

Цю інформацію прокоментувала віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина, зазначивши, що Україна діє "відповідно до найкращих натовських стандартів".