У США виступили проти ударів по російських НПЗ: у Кабміні відповіли (відео)

Віцепрем’єрка Ольга Стефанішина заявила, що Україна діє "відповідно до найкращих натовських стандартів". Вона нагадала, що почула від партнерів з Альянсу на початку повномасштабної війни.

Related video

У Financial Times повідомили, що США закликали Україну відмовитись від ударів по російських заводах, бо через це можуть зрости ціни нафту і РФ може атакувати у відповідь. Цю інформацію 22 березня прокоментувала віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина.

"Українська сторона відповіла, я думаю, якраз досягненням своїх цілей і дуже успішними операціями, проведеними на території РФ. Також є заяви й інших офіційних осіб, які полягають в тому, що це є абсолютно законні цілі з військового погляду", — зазначила вона.

Чиновниця пояснила, що Україна розуміє заклик американських партнерів. Однак, з її слів, Сили оборони воюють "тими спроможностями, ресурсами й практиками, які наявні у нас сьогодні".

Також Стефанішина згадала свої переговори в лютому 2022 року з партнерами по НАТО щодо закриття неба над Україною.

"Вони сказали: "Ольго, ти ж не розумієш стандартів НАТО". У натовському розумінні "закрити небо" означає в першу чергу знищити інфраструктуру на території РФ, яка дає спроможність бомбити українські міста, заводи, які виробляють ракети. Тому, власне, ми діємо відповідно до найкращих натовських стандартів", — підкреслила віцепрем’єрка.

Нагадаємо, командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Павлюк заявив, що у червні не виключений повторний наступ російських сил.

Речник президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що оголошена Росією "СВО" вже перетворилась на війну. Ворожий чиновник звинуватив у цьому Захід.