Росія готує 100-тисячне військо: у червні не виключений повторний наступ, — Павлюк (відео)

Командувач Сухопутних військ назвав такі прогнози "максимально тяжкими". З його слів, ЗС РФ не сповільнюються на фронті, щоб не дати захисникам перехопити ініціативу.

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Висновки про сповільнення наступу ЗС РФ робити ще рано. Про це в ефірі телемарафону 22 березня попередив командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Павлюк.

"Продовжуються наступальні дії, і це в принципі очікувано. Росія не може дати собі можливості втратити перевагу на полі бою, а тільки сповільнення їх дій дасть нам можливість перехопити ініціативу", — пояснив він.

Командувач наголосив, що РФ робить усе можливе та використовує усі наявні ресурси для продовження наступу. Окупанти намагаються просуватись на Лиманському, Бахмутському та Авдіївському напрямах. Триває позиційна війна, в якій українські війська не можуть здобути значної переваги.

"На жаль, противник має більший ресурс, але всьому свій час", — додав Павлюк.

Окрім того, Росія створює угруповання з понад 100 тисяч бійців. Генерал зазначив, що плани країни-агресорки невідомі, але не обов’язково ці сили наступатимуть — їх можуть використати й для відновлення підрозділів.

"Але така вірогідність є, що на початок літа вони можуть мати певні сили для проведення відповідних наступальних операцій на одному з напрямів. Це поки що максимально тяжкі прогнози, що такий наступ буде", — заявив командувач.

Він запевнив, що ЗСУ роблять усе, щоб РФ зазнала втрат і залучила усі свої ресурси до цього часу в бій. Водночас військо готується до різних розвитків ситуації.

Коментар Олександра Павлюка (про наступ ЗС РФ — з 0:46)

Нагадаємо, радник голови ОП Михайло Подоляк розповів, яких трьох завдань РФ за час повномасштабної війни так і не вдалося досягнути.

У The Wall Street Journal передали, що за оцінкою експертів Європі потрібно щонайменше 20 років для створення сили, здатної протистояти вторгненню ЗС РФ. Водночас Росії часу потрібно значно менше.