ЗС РФ формують "стратегічний резерв" для підтримки масованого наступу в Україні, — ISW

За словами аналітиків ISW, враховуючи відомі російські кадрові та матеріальні обмеження РФ, ймовірно, використає додаткові резерви для поповнення втрат на лінії фронту, а не як згуртоване формування для участі в бойових діях.

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Військове командування російських окупантів, ймовірно, формує резерви, здатні проводити широкомасштабні механізовані штурми ліній оборонни України та досягти значних успіхів у військових операціях, за умови, що вони будуть повністю готові та належно екіпіровані. Про це повідомляють у зведенні "Інституту вивчення війни" від 21 березня.

"Потужні стратегічні резерви" Росії теоретично можуть бути здатні виконувати роль сил першого ешелону, сил проникнення або експлуатаційних сил другого ешелону, здатних проводити широкомасштабні механізовані штурми українських оборонних ліній і досягати оперативно значущих успіхів, якщо вони будуть повністю екіпіровані і належним чином підготовлені. Однак, за прогнозами ISW, Росія не створить стратегічний резерв, здатний виконувати такі функції", — йдеться у повідомленні.

Експерти відзначають, що з публічно доступних джерел неясно, який саме "стратегічний резерв" формує Російська Федерація.

Водночас, додають аналітики, враховуючи відомі російські кадрові та матеріальні обмеження, ймовірно, Росія не буде використовувати ці "стратегічні резерви" як згуртоване формування для участі в бойових діях в Україні, а натомість використовуватиме їх як резерв "робочої сили" для поповнення втрат на лінії фронту.

"Формування додаткових резервів, ймовірно, дозволить російським військовим компенсувати втрати в Україні без значної оперативної паузи між поточними локальними наступальними діями Росії цієї весни і очікуваним наступом Росії влітку 2024 року, якого, за попередніми оцінками ISW, російські війська намагаються уникнути", — додають у матеріалі.

Нагадаємо, раніше начальник Луганської ОВА Артем Лисогор повідомив, що російські окупанти посилили наземний тиск на Білогорівку Луганської області, українські Сили оборони за добу відбили декілька спроб штурмів противника.

13 березня головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що ситуація на фронті залишається складною. Попри це українським військовим вдалося знизити активність російських окупантів. За його словами, за два тижні боїв Збройні сили Російської Федерації зазнали колосальних втрат та не отримали жодних успіхів.