Декілька штурмів за добу: ЗС РФ посилили наземний тиск на Білогорівку, — ОВА (карта)

За словами начальника Луганської обласної військової адміністрації Артема Лисогора, збільшилася й присутність російської авіації. Крім того, ворог вдарив по території Серебрянського лісу.

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Російські окупанти посилили наземний тиск на Білогорівку Луганської області, українські Сили оборони за добу відбили декілька спроб штурмів противника. Про це повідомив начальник Луганської ОВА Артем Лисогор в Facebook.

"Посилено наземний тиск на Білогорівку, де наші військові відбили декілька штурмів ворога. Загарбники атакували там за підтримки авіації", — йдеться у повідомленні.

Окупанти посилили наземний тиск на Білогорівку Луганської області (deepstatemap.live)

Крім того, як зазначив Лисогор, росіяни вдарили по території Серебрянського лісу.

"У порівнянні із останніми днями, присутність російської авіації значно збільшилася у смузі нашої відповідальності. Під вогнем мінометів та артилерії опинилися Білогорівка, Невське та населені пункти навколо. Там зафіксовано щонайменше 87 спроб обстрілу з боку росіян", — зазначив він.

Нагадаємо, раніше видання ASTRA повідомило, що 13 березня невідомі ракети атакували військовий полігон ЗС РФ в районі тимчасово окупованого села Трьохізбенка Луганської області. У результаті удару загинуло щонайменше десять окупантів, проте точна кількість загиблих і поранених невідома.

Також 13 березня головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що ситуація на фронті залишається складною. Попри це українським військовим вдалося знизити активність російських окупантів. За його словами, за два тижні боїв Збройні сили Російської Федерації зазнали колосальних втрат та не отримали жодних успіхів.