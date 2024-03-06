Бійці НГУ знищили під Бахмутом техніку ЗС РФ, яку росіяни готували для штурму (відео)

Артилеристи бригади "Рубіж" ефективно та ефектно знищили 3 ворожих МТ-ЛБ і 3 гаубиці "Мста-Б". Росіяни також втратили вантажний автомобіль "Урал".

Related video

На Донеччині в районі Бахмута в окупантів не відбувся запланований штурм. Все через те, що наготовлену для цього техніку перед початком наступу знищили українські артилеристи. Про це повідомив 6 березня в своєму офіційному телеграм-каналі командувач Національної гвардії України Олександр Півненко.

За його інформацією, ЗС РФ готувалися до штурму українських позицій, але їхнім намірам завадили нацгвардійці з бригади "Рубіж".

Важливо

Третя штурмова бригада рознесла артбатарею ворога під Авдіївкою (відео)

"На Бахмутському напрямку противник готував свою техніку до штурму, однак наші артилеристи із бригади Національної гвардії "Рубіж" мали на неї інші плани. Вогнем з гармат гвардійці уразили скупчення російської техніки", — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що ефективно та ефектно було знищено:

3 ворожих МТ-ЛБ;

3 гаубиці "Мста-Б";

1 вантажний автомобіль "Урал".

Російським окупантам довелося вносити корективи в заплановане і шукати нову техніку.

Нагадаємо, що на Донеччині поблизу Авдіївки бійці 3-ї ОШБр вкрали російський танк. Вони заїхали на БРЕМ Bergepanzer-2 та перетягли його у більш безпечне місце.

Раніше повідомлялося, що ЗСУ призупинили просування РФ біля Авдіївки. Попри розмови про "снарядний голод" у ЗСУ, українським захисникам вдається знищувати техніку росіян на цій ділянці фронту.