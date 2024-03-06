Бійці НГУ знищили під Бахмутом техніку ЗС РФ, яку росіяни готували для штурму (відео)
Артилеристи бригади "Рубіж" ефективно та ефектно знищили 3 ворожих МТ-ЛБ і 3 гаубиці "Мста-Б". Росіяни також втратили вантажний автомобіль "Урал".
На Донеччині в районі Бахмута в окупантів не відбувся запланований штурм. Все через те, що наготовлену для цього техніку перед початком наступу знищили українські артилеристи. Про це повідомив 6 березня в своєму офіційному телеграм-каналі командувач Національної гвардії України Олександр Півненко.
За його інформацією, ЗС РФ готувалися до штурму українських позицій, але їхнім намірам завадили нацгвардійці з бригади "Рубіж".Важливо
"На Бахмутському напрямку противник готував свою техніку до штурму, однак наші артилеристи із бригади Національної гвардії "Рубіж" мали на неї інші плани. Вогнем з гармат гвардійці уразили скупчення російської техніки", — йдеться в повідомленні.
Зазначається, що ефективно та ефектно було знищено:
- 3 ворожих МТ-ЛБ;
- 3 гаубиці "Мста-Б";
- 1 вантажний автомобіль "Урал".
Російським окупантам довелося вносити корективи в заплановане і шукати нову техніку.
Нагадаємо, що на Донеччині поблизу Авдіївки бійці 3-ї ОШБр вкрали російський танк. Вони заїхали на БРЕМ Bergepanzer-2 та перетягли його у більш безпечне місце.
Раніше повідомлялося, що ЗСУ призупинили просування РФ біля Авдіївки. Попри розмови про "снарядний голод" у ЗСУ, українським захисникам вдається знищувати техніку росіян на цій ділянці фронту.