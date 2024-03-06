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Бойцы НГУ уничтожили под Бахмутом технику ВС РФ, которую россияне готовили для штурма (видео)

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Техника ВС РФ

Артиллеристы бригады "Рубеж" эффективно и эффектно уничтожили 3 вражеских МТ-ЛБ и 3 гаубицы "Мста-Б". Россияне также потеряли грузовой автомобиль "Урал".

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В Донецкой области в районе Бахмута у оккупантов не состоялся запланированный штурм. Все потому, что наготовленную для этого технику перед началом наступления уничтожили украинские артиллеристы. Об этом сообщил 6 марта в своем официальном телеграмм-канале командующий Национальной гвардии Украины Александр Пивненко.

По его информации, ВС РФ готовились к штурму украинских позиций, но их намерениям помешали нацгвардейцы из бригады "Рубеж".

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"На Бахмутском направлении противник готовил свою технику к штурму, однако наши артиллеристы из бригады Национальной гвардии "Рубеж" имели на нее другие планы. Огнем из пушек гвардейцы поразили скопление российской техники", — говорится в сообщении.

Отмечается, что эффективно и эффектно было уничтожено:

  • 3 вражеских МТ-ЛБ;
  • 3 гаубицы "Мста-Б";
  • 1 грузовой автомобиль "Урал".

Российским оккупантам пришлось вносить коррективы в запланированное и искать новую технику.

Напомним, что в Донецкой области вблизи Авдеевки бойцы 3-й ОШБр украли российский танк. Они заехали на БРЭМ Bergepanzer-2 и перетащили его в более безопасное место.

Ранее сообщалось, что ВСУ приостановили продвижение РФ возле Авдеевки. Несмотря на разговоры о "снарядном голоде" в ВСУ, украинским защитникам удается уничтожать технику россиян на этом участке фронта.