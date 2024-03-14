Невідомі ракети атакували полігон ЗС РФ на Луганщині: ЗМІ назвали втрати росіян (карта)

За інформацією журналістів, полігон військових обстріляли за допомогою ракет у селі Трьохізбенка Луганської області. Офіційно російська сторона не коментувала інцидент.

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Вранці 13 березня невідомі ракети атакували військовий полігон Збройних сил Російської Федерації в районі тимчасово окупованого села Трьохізбенка Луганської області. Про це повідомило видання ASTRA з посиланням на власні джерела.

"Невстановленою ракетою атакували військовий полігон у районі окупованого села Трьохізбенка Луганської області вранці 13 березня", — йдеться у повідомленні.

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За інформацією російського видання, російський полігон могли атакувати за допомогою HIMARS. У результаті ракетного удару загинуло щонайменше десять окупантів, проте точна кількість загиблих і поранених невідома.

Село Трьохізбенка Луганської області Фото: Google Maps

Додамо, що на момент виходу публікації офіційно російська сторона не коментувала ракетний удар і втрати серед особового складу ЗС РФ.

Нагадаємо, 13 березня головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що ситуація на фронті залишається складною. Попри це українським військовим вдалося знизити активність російських окупантів. За його словами, за два тижні боїв Збройні сили Російської Федерації зазнали колосальних втрат та не отримали жодних успіхів.

6 березня командувач Національної гвардії Олександр Півненко повідомив, що російські військові планували штурм у районі Бахмута Донецької області. Для цього ворог наготовив бойову техніку, проте її знищили українські артилеристи з бригади "Рубіж". Отже, було ліквідовано три російські МТ-ЛБ, три гаубиці "Мста-Б" і вантажний автомобіль "Урал".