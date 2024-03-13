"Під нашим контролем": ситуація на фронті складна, але активність ЗС РФ знизилася, — Сирський

За словами Головнокомандувача ЗСУ, противник зазнає великих втрат, тому, вочевидь, знизив інтенсивність наступу. Сили оборони не втратили жодного населеного пункту, який намагалися штурмувати окупанти останні 2 тижні.

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Ситуація на фронті залишається складною, проте активність противника вдалося значно знизити завдяки діям Сил оборони. Про це написав Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський у своєму Telegram-каналі.

За його словами, свій день він розпочав із переміщення в район операції, де фіксуються активні дії противника. Була проведена певна робота у двох бригадах, де обстановка поступово ускладнюється через загрозу ворожого наступу.

Після аналізу та оцінки обстановки було ухвалено необхідні рішення щодо посилення особовим складом, снарядами та засобами РЕБ для зазначених військових частин. Це все має в подальшому забезпечити стійкість української оборони.

Головнокомандувач ЗСУ висловився про зміну ситуації на фронті за останні 2 тижні Фото: Телеграм "СИРСЬКИЙ" Головнокомандувач ЗСУ висловився про зміну ситуації на фронті за останні 2 тижні Фото: Телеграм "СИРСЬКИЙ"

" цілому, оперативна обстановка на Східному фронті залишається складною. Противник продовжує вести наступальні дії, зосереджуючи основні зусилля в районах Терни, Іванівське, Бердичі, Тоненьке, Вербове і Роботине. Водночас, імовірно внаслідок високого рівня втрат, активність ворога на інших ділянках фронту помітно знизилася", — пише Олександр Сирський.

Окремо Головнокомандувач ЗСУ написав, що сталося це завдяки своєчасним рішенням, які були спрямовані на посилення оборони. Також завдяки оперативній заміні частин, які втратили свою боєздатність та мужності наших воїнів.

Головнокомандувач ЗСУ висловився про зміну ситуації на фронті за останні 2 тижні Фото: Телеграм "СИРСЬКИЙ"

За два тижні жорстких боїв противник зазнав колосальних втрат і не отримав жодних успіхів.

"Всі населені пункти, які він намагався захопити, залишилися під нашим контролем. Разом з Міністром оборони України, вручили державні та відомчі нагороди нашим військовослужбовцям, які відзначилися в боях з російським агресором. Разом з тим, залишається достатньо питань, які необхідно вирішувати на місці, тому продовжуємо нашу роботу", — підсумував Олександр Сирський.

Нагадаємо, 12 березня повідомлялося, що ЗСУ знизили інтенсивність наступу ЗС РФ і ситуація на фронті почала вирівнюватися. За словами спікера Української добровольчої армії "Південь" Сергія Братчука, становище українських захисників уже не таке критичне, як фіксувалося кілька тижнів тому. Це може бути пов'язано з новими поставками від партнерів.