Україна зупинила наступ Росії, ситуація значно краща, — Зеленський (відео)

Президент України Володимир Зеленський вважає, що очільник Кремля "покинув реальний світ", якщо дозволяє собі бити балістичною ракетою за кілька сотень метрів від лідера європейської держави.

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Наступ Росії зупинено, а її армія "втрачає велику кількість своїх життєво важливих сил". Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю французькому телеканалу BFMTV у понеділок, 11 березня.

Глави держави оптимістично оцінив стан справ на фронті.

"Ситуація значно краща, ніж була протягом останніх трьох місяців", — наводить цитату президента французький мовник.

Зеленський поділився певними проблемами, які мала Україна.

"У нас були деякі труднощі через брак артилерійських боєприпасів, повітряну блокаду, російську далекобійну зброю і високу щільність російських безпілотників", — сказав президент.

Водночас попри зупинення наступу РФ, Зеленський визнав, що ситуація може змінитися через "місяць або тиждень", якщо українська армія не отримає достатньої підтримки.

Також глава держави прокоментував захоплення Авдіївки. За його словами, російська армія не завоювала місто, а знищила його і вже потім зайшла.

Путін "покинув реальний світ"

В інтерв'ю президент України прокоментував російський удар, який стався під час його візиту до Одеси з прем'єр-міністром Греції. За його словами, Путін "покинув реальний світ".

"Він мав намір стріляти в мене? Сьогодні це не має значення … Коли ти б’єш балістичною ракетою за кілька сотень метрів поруч із європейським лідером, я вважаю, я вважаю, що ти, мабуть, дуже хворий", — сказав український президент.

Нагадаємо, в інтерв'ю телеканалу BFMTV Володимир Зеленський також прокоментував слова французького президента Емманюеля Макрона про можливість відправки західних військ в Україну. За його словами, держава не потребує іноземних військ на території країни, але Київ вітав би "тренерів" і "технічний персонал" із країн-членів НАТО.

11 березня генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Альянс не планує надсилати своїх військовослужбовців в Україну. Він натякнув, що Макрон зробив помилку, кажучи про "стратегічну неоднозначність" щодо можливого розгортання західних військ.