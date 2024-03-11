Чому Макрон уже втретє відклав візит до України: у Politico назвали причину

За словами представника Єлисейського палацу, президент Франції хоче привезти до Києва "відчутніші результати", тому йому потрібен час для дискусій із союзниками.

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Візит президента Франції Емманюеля Макрона до України 14-15 березня знову був відкладений, але не через міркування безпеки. Про це пише видання Politico, покликаючись на Єлисейський палац.

Як наголосив представник адміністрації, Макрон хоче привезти до Києва "відчутніші результати", тому хоче "взяти необхідний час" для дискусій із союзниками.

Інсайдер видання з дипломатичних кіл Франції наголосив, що планування візиту французького президента не пов’язане з безпековими питаннями, щодо яких "немає жодних занепокоєнь".

"Потрібно трохи часу, щоб (укласти, — ред.) різні коаліції та їхні операційні зобов'язання з нашими партнерами", — уточнив дипломат.

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Також джерела поінформували, що Макрон повинен був спершу відвідати Одесу, а потім вирушити до столиці України. Президент також мав оголосити про створення фонду на 200 мільйонів євро, що виплачується у вигляді пожертвувань для цивільних проєктів.

Очікувалося, що Макрон офіційно заявить про прихід Французького агентства розвитку як координатора допомоги Україні.

Водночас французько-українська ділова рада Medef International, яка одночасно організовувала місію до Києва, також скасувала поїздку.

До історії нездійснених візитів Макрона

Раніше стало відомо, що Емманюель Макрон уже тричі відкладав свій візит до України.

Politico зазначає, що спочатку Макрон планував поїхати в Україну в лютому, щоб підписати двосторонню угоду про безпеку з президентом Володимиром Зеленським. Цей візит відклали, коли Зеленський приїхав до Парижа, щоб укласти угоду.

За словами дипломатів, другу зустріч запланували на початок березня, але потім її перенесли на кінець тижня. У неділю, 10 березня, у президента Франції повідомили, що його поїздка до України має відбутися найближчими тижнями.

За даними видання, два дипломатичні джерела повідомили, що французька влада розглядає питання розширення поїздки в Україну, включивши до неї інших очільників західних держав, щоби вони приєдналися до Макрона, а не обмежитися простою двосторонньою поїздкою — як спробу продемонструвати єдність серед союзників і солідарність із Україною.

Експерти Politico звернули увагу, що в останні тижні Макрон зайняв жорсткішу позицію щодо Росії, звинувативши її в агресивній поведінці щодо Франції та Європи й наголосивши, що Москву необхідно перемогти.

Президент Франції активно підтримав чеську ініціативу щодо закупівлі боєприпасів для України в неєвропейських партнерів і у створенні підтримки коаліції з далекобійних ракет для України.

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Нагадаємо, що французький президент Емманюель Макрон став першим, хто почав відкрито говорити про те, що має розуміти кожна розумна людина в Європі: якщо Росію не зупинити в Україні, буде війна в Європі, переконаний глава МЗС України Дмитро Кулеба.