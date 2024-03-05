Макрон підтримав залучення неєвропейських країн для задоволення військових потреб України (відео)

Виробництво в Європі, як заявив президент Франції, збільшили, але потреби Києва перебувають на такому рівні, що варто дивитися на майбутнє.

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Залучення значних виробничих потужностей неєвропейських країн для задоволення потреб України в боєприпасах підтримав президент Франції Еммануель Макрон. Про це він сказав у вівторок на спільній пресконференції з президентом Чехії Петром Павелом у Празі.

Він зазначив, що виробництво в Європі збільшили, але потреби України перебувають на такому рівні, що варто дивитися на майбутнє. З його слів, варто шукати потужності, що залишилися, в третіх, неєвропейських державах, щоб задовольнити короткострокові потреби України в боєприпасах.

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"У цьому сенс цієї ініціативи", – пояснив він.

Керівник французької держави наголосив на тому, що ініціатива Чехії щодо боєприпасів є "важливим доповненням до подальшого руху у цьому питанні".

Французький лідер додав, що у Парижі було досягнуто домовленостей щодо розмінування території України. Учасники зустрічей обговорювали ситуацію на кордоні з Білоруссю, щодо питання Молдови та її захисту, а також щодо промислового спільного виробництва на українській землі та кіберпідтримки.

Він зазначив, що підтримана пропозиція оподатковувати доходи від активів, які виявлено та чию правову базу уточнено за Eurocleer, що становить 3-5 мільярдів за рік. Це питання щодо заморожених російських активів.

Війська НАТО в Україні — заява Макрона

Президент Франції Емманюель Макрон під час саміту в Парижі, який відбувся 26 лютого, допустив можливість введення військ інших держав на територію України. У разі ухвалення такого рішення ці солдати участі в бойових діях не братимуть.

У відповідь Кремль попередив стосовно неминучості прямого збройного конфлікту між Російською Федерацією та блоком НАТО, якщо військові Альянсу з'являться на території України.

Пізніше президент України Володимир Зеленський сказав, що поки не володіє конкретною інформацією щодо потенційного розміщення західних військ на території України. За його словами, французький лідер обговорить із ним цю ідею, коли прибуде з візитом до Києва в середині березня.

Нагадаємо, 4 березня Макрон заявив, що Франція найближчим часом не відправить свої війська до України. Керівник французької держави відкинув можливість ескалації, але наголосив на необхідності дискусії щодо присутності іноземного контингенту в Україні.