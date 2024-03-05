Недоречно бути боягузом: Макрон закликав союзників посилити підтримку Україні

За словами президента Франції, загроза з боку РФ для Європи зростає з кожним днем.

Related video

Президент Франції Емманюель Макрон наголосив на необхідності посилення дій союзників України, підкресливши, що настав момент дій, а не пасивності. Про це повідомляє видання Reuters.

"Ми, безумовно, наближаємося до моменту, коли в нашій Європі буде доречно не бути боягузом", — заявив він.

Макрон зазначив, що Франція та Чехія усвідомлюють зростання загрози з боку деяких країн через потенційно можливе вторгнення РФ у ЄС, які все більше загрожують безпеці в Європі.

Він наголосив на необхідності відповідати викликам часу та проявляти мужність, як вимагає історія.

Нагадаємо, що президент Франції Емманюель Макрон уже цього тижня може оголосити про підтримку пропозиції Чехії щодо закупівлі 800 тисяч артилерійських снарядів із країн за межами Європейського Союзу для України.

Також Емманюель Макрон під час саміту в Парижі, який відбувся 26 лютого, припустив можливість введення західних військ в Україну. В разі ухвалення такого рішення ці солдати не братимуть участі в бойових діях.

А 1 березня в МЗС Франції назвали головне завдання країни у війні. Заяви Емманюеля Макрона про введення західних військ в Україну, як вважає міністр закордонних справ Стефан Сежурне, сприяють "стратегічній двозначності", дають змогу Франції бути "на правильному боці історії".