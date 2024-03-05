Вже цього тижня: Макрон підтримає Чехію в постачанні 800 тис. артснарядів Україні, — Bloomberg

За інформацією джерел, президент Франції Емманюель Макрон обговорить цю пропозицію з прем’єр-міністром Чехії Петром Фіалою під час поїздки до Праги, яка відбудеться у вівторок, 5 березня.

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Президент Франції Емманюель Макрон вже цього тижня може оголосити про підтримку пропозиції Чехії щодо закупівлі 800 тисяч артилерійських снарядів із країн за межами Європейського Союзу для України. Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на джерела.

За інформацією джерел видання, до відповідної ініціативи приєднаються також Німеччина, Нідерланди та Данія. Макрон обговорить цю пропозицію з прем’єр-міністром Чехії Петром Фіалою під час поїздки до Праги, яка відбудеться у вівторок, 5 березня. Очікується, що окрема дискусія міністрів оборони та закордонних справ ЄС щодо узгоддження деталей відбудеться цього тижня.

Журналісти зазначають, що європейські союзники намагаються виконати зобов’язання щодо постачання Києву військового обладнання в "складний момент війни", коли українські чиновники стурбовані тим, що російські війська можуть прорвати їхню оборону до літа.

Ініціатива Чехії щодо закупівлі боєприпасів для України: що відомо

Нагадаємо, 17 лютого президент Петр Павел під час виступу на Мюнхенській конференції з безпеки заявив, що Чехія знайшла можливість допомогти Україні і в найближчі кілька тижнів ЗСУ можуть отримати сотні тисяч боєприпасів.

26 лютого міністр Нідерландів Марк Рютте заявив, що Нідерланди готові відділити 100 млн євро на ініціативу Чехії.

22 лютого CBC News повідомили, що Канада готова оплатити постачання 800 тисяч артилерійських снарядів, які Чехія знайшла для України.

1 березня заступник міністра оборони Чехії Ян Їреш заявив, що перші поставки до Києва 800 тисяч боєприпасів, придбаних за межами Європейського Союзу, можуть відбутися через кілька тижнів.