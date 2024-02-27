"Виконати свої обіцянки": Нідерланди виділяють 100 млн євро на снаряди Україні

Прем'єр-міністр Марк Рютте заявив, що Нідерланди укладають угоду про безпеку з Україною для надання їй підтримки принаймні протягом наступних 10 років.

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Нідерланди виділяють 100 млн євро на ініціативу Чехії щодо якнайшвидшого надання сотень тисяч боєприпасів для Збройних сил України. Про це 26 лютого заявив прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте.

Питання про подальшу військову підтримку України було розглянуто на зустрічі глав держав і урядів у Парижі. Рютте зазначив, що через два роки після повномасштабного вторгнення Росії українські війська продовжують мужньо обороняти рубежі, але загарбники чинять дедалі більший тиск.

За словами політика, партнерам України важливо виконати свої обіцянки щодо військової допомоги.

"Насаперед, важливо, щоб ми виконали те, що обіцяли. Саме тому Нідерланди виділяють понад 100 мільйонів євро на чеську ініціативу зі швидкої доставки сотень тисяч артилерійських снарядів в Україну", — наголосив Рютте.

Він додав, що голова Кремля Володимир Путін готується до тривалої війни, тому західні лідери повинні постійно показувати свою непохитність, і що час не на боці Москви.

"Нідерланди укладають угоду про безпеку з Україною, щоб продовжувати надавати їй підтримку принаймні протягом наступних 10 років. Щоб гарантувати майбутню безпеку України та Нідерландів", — підсумував прем'єр-міністр.

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Нагадаємо, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба 26 лютого заявив, що експорт усіх боєприпасів з Європи до інших країн необхідно призупинити. Очільник українського МЗС переконаний, що буквально кожен патрон, вироблений на території ЄС, має служити обороні Європи.

Президент України Володимир Зеленський 26 лютого під час пресконференції заявив, що Україна отримала менше половини снарядів, які обіцяв ЄС. За його словами, Україна отримала лише 30% від уже обіцяного мільйона боєприпасів з ЄС.