Тільки 30%: Україна отримала від ЄС менше половини обіцяних снарядів, — Зеленський (відео)

Президент сказав, що ЄС ще не передав Україні мільйон снарядів. При цьому ситуація в країні загалом "складна, але контрольована".

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Україна отримала менше половини снарядів, які обіцяв Європейський Союз як військову допомогу. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський 26 лютого під час пресконференції з прем'єр-міністром Болгарії Ніколаєм Денковим.

Відповідаючи на запитання журналіста, ЄС передав Україні тільки 30% від уже обіцяного мільйона боєприпасів.

"Що стосується Європи і про той відсоток, що ви сказали, це не зовсім так. З мільйона снарядів, які нам пообіцяв Європейський союз, не 50% прийшло, а 30%. На жаль", — сказав Зеленський.

Також під час прес-конференції президент сказав, що ситуація в Україні загалом "складна, але контрольована".

"Про це можна говорити досить довго. Питання, що в нас на полі бою? Що в нас з економікою? Яка ситуація з нашими партнерами? Як суспільства наших сусідів підтримують нас чи не підтримують? Що там на кордонах України? Сказати складно", — зазначив Зеленський.

Пресконференція Зеленського та Миколи Денкова

Раніше повідомлялося, що Зеленський очікує термінової відповіді Польщі щодо пропозиції з урегулювання ситуації на кордоні. Як уточнила перша віцепрем'єрка Юлія Свириденко, Україна погоджується на продовження моніторингу поставок трьох товарів — яєць, цукру та курятини, але не планує розширювати цей перелік.

Також нагадаємо, що Зеленський вказав на важливий момент щодо закінчення війни. Глава держави наголосив, що саме після анексії Криму народився російський реваншизм, коли відчув свою безкарність і те, що світ здатен заплющити очі на такий воєнний злочин, на неприкриту окупацію чужої території.