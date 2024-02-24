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У Києві буде відкрито інноваційний оборонний офіс, — Урсула фон дер Ляєн (відео)

Єврокомісія, військова допомога, інноваційний оборонний офіс, інтеграція в ОПК Євросоюзу, Урсула фон дер Ляєн
Фото: Sky News | Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн

За словами президентки Єврокомісії, наразі розробляється нова стратегія оборонної промисловості країн Євросоюзу, яку буде презентовано через три тижні.

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Євросоюз має відкрити інноваційний оборонний офіс у Києві з метою інтеграції України в європейський оборонно-промисловий комплекс. Про це заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн на брифінгу 24 лютого, в день другої річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

"Ми подвоюємо свою військову підтримку України. Ми вже надали 28 мільярдів євро і працюємо над створенням спеціального фонду допомоги Україні і ще додаємо 5 мільярдів євро для закупівлі озброєнь. Паралельно оборонна промисловість країн ЄС нарощує свої спроможності на 40%. Ми вже надали пів мільйона боєприпасів, а до кінця року передамо один мільйон. Крім того, 60 тисяч українських бійців будуть підготовлені з нашою допомогою. Ми хочемо зміцнити оборонні потужності України", — повідомила глава Єврокомісії.

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За її словами, наразі розробляється нова стратегія оборонної промисловості, яку буде презентовано через три тижні.

"Це буде перший крок до інтеграції України до наших оборонних промислових програм в Європі. Ми навчаємось від вашого досвіду на полі бою, ми хочемо інтенсифікувати цю співпрацю і хочемо для цього відкрити інноваційний оборонний офіс в Києві", — додала вона.

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Нагадаємо, у суботу, 24 лютого, під час зустрічі прем'єра України Дениса Шмигаля з главою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн вони скоординували наступні кроки в межах ініціативи Ukraine Facility, яка передбачає виділення 50 мільярдів євро протягом чотирьох років. Перший транш надійде в український бюджет вже навесні цього року.