Єврокомісія представить переговорні рамки щодо вступу України до ЄС у березні

В березні Україна отримає від ЄС перший платіж у розмірі 4,5 мільярда євро з чотирирічної програми на 50 мільярдів євро, розповіла Урсула фон дер Ляєн.

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Європейська комісія представить організаційні аспекти переговорного процесу про вступ України в Європейський Союз. Про це президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн сказала у Києві на спільній пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським і прем'єрами Бельгії Александером де Кроо, Італії Джорджією Мелоні і Канади Джастіном Трюдо, пише УНІАН.

"Я натхненна тим, я знаю, що ви працюєте, аби не відставати у виконанні рекомендацій Європейської комісії. З нашої сторони, ми, Єврокомісія, представимо переговорну рамку у середині березня", — заявила фон дер Ляєн.

Президентка ЄК зазначила, що розпочато процес аналізу відповідності українського законодавства праву Європейського Союзу. Також вона додала, що в березні Україна отримає від ЄС перший платіж у розмірі 4,5 мільярда євро з чотирирічної програми на 50 мільярдів євро.

Нагадаємо, що міністр закордонних справ Дмитро Кулеба 24 лютого обговорив з високим представником Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки Жозепом Боррелем військову допомогу Україні.

Раніше президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн розкрила терміни, в які Україна отримає перший транш за програмою Ukraine Facility. Йдеться про 4,5 мільярда євро.