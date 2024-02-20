"Доводиться жертвувати": Кулеба назвав одну з причин, чому ЗСУ вийшли з Авдіївки

За словами українського дипломата, західним партнерам час ухвалювати рішення більш оперативно, адже кожен день дебатів в одному місці — смерті в іншому.

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Україні вдалося б зберегти повноцінний контроль над Авдіївкою в Донецькій області, якби не деякі нюанси. Йдеться про допомогу від партнерів. Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в інтерв'ю CNN.

За його словами, місто на Донбасі було під контролем України тривалий час. З моменту наступу ЗС РФ вдавалося оборонятися, адже ЗСУ отримували необхідні артилерійські боєприпаси.

Партнерам необхідно ухвалити рішення про виділення пакетів допомоги для України, адже це допоможе зберегти життя людей.

"Причина, через яку їм (ЗСУ, — ред.) доводиться жертвувати собою і вмирати, полягає в тому, що хтось усе ще обговорює рішення. Я поважаю внутрішню політику і не буду в неї втручатися, але я просто хочу, щоб усі пам'ятали, що кожен день дебатів в одному місці означає смерть в іншому місці", — заявив Дмитро Кулеба.

Також український дипломат заявив, що війна триває і Росія не має наміру робити жодних пауз на лінії фронту. Це ще одна причина, з якої постачання озброєння має тривати далі.

Нагадаємо, 20 лютого повідомлялося, що ЗС РФ змінили тактику на Авдіївському напрямку і продовжують штурми. Представник ОСУВ "Таврія" Дмитро Лиховій розповів, що окупанти наступають малими групами. Водночас, за його словами, кількість російських авіаударів впала в 30 разів.

Також військово-політичний оглядач Олександр Коваленко назвав 2 напрямки, де активізуються ЗС РФ. За його словами, противник хоче розпочати більш інтенсивну мобілізацію, щоб набрати необхідну кількість людського ресурсу. Окупанти вірять, що це забезпечить їм наступальні можливості.