"Найгарячіша точка у світі": в 3-й ОШБр розповіли про ситуацію на Авдіївському напрямку (відео)

Третя окрема штурмова бригада поставила рекорд по знищенню ворожої піхоти, техніки за останні кілька днів перебування на Авдіївському напрямку. Командир підрозділу "Terrа" каже, що росіяни втратили 4 тисячі особового складу вбитими і пораненими.

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Авдіївський напрямок нині є найгарячішою точкою на карті світу. Таку думку висловив командир підрозділу "Terrа" в 3-й окремій штурмовій бригаді Сухопутних військ Збройних сил України Микола Волохов (позивний "Абдулла") в ефірі телемарафону.

За його словами, росіяни застосовують усю номенклатуру зброї, у тому числі, хімічну. Ворог фактично ніколи не перестає штурмувати.

"Наскільки тут складно? Давайте у порівнянні: свого часу я думав, що Бахмутський напрямок, який є надскладним — це найскладніше місце російсько-української війни, але коли я приїхав сюди, ця планка підвищилась. Я думаю, що не збрешу, якщо скажу, що Авдіївський напрямок є найгарячішою точкою російсько-української війни та найгарячішою точкою у світі", — сказав Волохов.

Водночас позиції, які займає підрозділу "Terrа", Волохов оцінює як достатньо захищені, з них можна ефективно виконувати бойові завдання.

Росія має великий ресурс як люський, так і економічний, додав командир підрозділу "Terrа", втім втрати ворога значні.

"Це все має досить обмежену ефективність. Третя окрема штурмова бригада поставила рекорд по знищенню ворожої піхоти, техніки за той невеликий період часу, коли ми тут знаходимося. Ворогу завдано втрат в 4 тисячі особового складу. Це двохсотими і трьохсотими", — заявив Волохов.

Ситуація на Авдіївському напрямку станом на 20 лютого. Фото: DeepState Фото: DeepStateMAP

Вранці 20 лютого Генштаб ЗСУ у своєму зведенні зазначав, що протягом доби наші бійці на Авдіївському напрямку відбили дев'ять ворожих атак біля низки населених пунктів, у тому числі Невельського, Первомайського та Сєверного.

Нагадаємо, заступник командира 3-ї штурмової бригади, майор ЗСУ Максим Жорін вважає, що найближчим часом ситуація на полі бою буде важкою не тільки на Авдіївському напрямку, а також на півдні та на півночі України, зокрема в районі Харківської області та Куп'янська.

Аналітики Інституту вивчення війни не виключають, що перед відновленням наступальних операцій російські війська, ймовірно, перекинуть на Авдіївський напрямок підкріплення з інших ділянок фронту.