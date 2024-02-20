Після захоплення Авдіївки темпи наступу росіян сповільнилися, — ISW (карта)

На думку експертів ISW, поки що не спостерігається жодних ознак того, яким чином російські сили вирішать розподілити свою живу силу, що сконцентрована біля Авдіївки.

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Російським військам, найімовірніше, доведеться взяти оперативну паузу, щоб не допустити свого апогею під Авдіївкою. Таке припущення висловив у своєму звіті за 19 лютого Інститут вивчення війни (ISW).

Аналітики Інституту не виключають, що перед відновленням наступальних операцій російські війська, ймовірно, перекинуть на Авдіївський напрямок підкріплення з інших ділянок фронту. Про це свідчить кількість російських обстрілів минулої доби, яка значно зменшилася, про що повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання "Таврія" Дмитро Лиховій. Крім того, за офіційною інформацією українського командування, сили ЗСУ відійшли на нову лінію оборони, яку заздалегідь підготували та укріпили на "кількох рівнях".

Експерти Інституту, які говорять про сповільнення наступальних операцій росіян, не помітили ознак того, що ЗС РФ перекидають в Авдіївку свіжі резерви, хоча такі у російської армії є. Зараз підрозділи армії РФ перегруповуються і проводять "зачистку" міста.

Фото: ISW

Начальник пресслужби оперативно-стратегічного угруповання "Хортиця" Ілля Євлаш припустив, що російське командування, найімовірніше, перекине свої сили, накопичені навколо Авдіївки, на інші ділянки фронту найближчим часом. При цьому Євлаш зауважив, що російським військам знадобиться, ймовірно, не менше тижня, щоб здійснити це.

"ISW поки не спостерігає жодних ознак того, яким чином російські сили вирішать розподілити свою живу силу, що дислокується поблизу Авдіївки", — йдеться у звіті.

Ключові висновки звіту ISW за 19 лютого

Росіяни провели масштабне кіберзахоплення українських медіа-каналів для поширення фейкової інформації про операцію в Авдіївці, що була спрямована на створення паніки в українському суспільстві, ослаблення морального духу українців і формування невдоволення та недовіри до українського командування. Було зламано акаунти провідних інформаційних видань у соціальних мережах, де хакери розмістили дезінформацію, зокрема про ймовірне масове знищення українських Сил оборони в Авдіївці.

Російський уряд пом'якшив вимоги до "співвітчизників", які проживають за кордоном, для отримання дозволу на переселення в Росію. Уряд РФ оголосив, що більше не вимагатиме підтвердження володіння російською мовою під час подання заяви про переселення в Росію.

За інформацією Інституту, еміратські банки почали обмежувати деякі операції з російськими юридичними особами та закривати рахунки російських громадян ще у вересні 2023 року. Причина — побоювання щодо запровадження вторинних санкцій з боку Заходу.

Нещодавно російські війська здійснили підтверджені просування поблизу Донецька та на заході Запорізької області.

ISW повідомляє, що російська влада повернула українських дітей, які перебувають на окупованій території України та Росії, родичам в Україні.

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"Вони підготувалися": ситуація на фронті складна не тільки в районі Авдіївки, — Жорін (відео)

Нагадаємо, 19 лютого Максим Жорін повідомив, що підрозділи 3-ї окремої штурмової бригади ЗСУ певний час були в повному оточенні російських військових в Авдіївці Донецької області, проте змогли вийти.

Жорін також зазначив, що російське окупаційне угруповання не рахує своїх втрат. На його думку, таких втрат, як у боях за Авдіївку, в окупантів ще ніде не було.