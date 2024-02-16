Таких втрат у них ще не було: в Авдіївці знищено понад 4 тисячі окупантів РФ, — Жорін

Заступник командира 3-ї ОШБр розповів, що на деяких позиціях оборону тримають 6 бійців України. А протистоять їм близько сотні окупантів.

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Російське окупаційне угруповання не рахує своїх втрат. Вести підрахунок загиблих росіян складно й українським військовим, наприклад ,за один рейд може загинути до 80 осіб. Про це в Telegram-каналі повідомив майор ЗСУ, заступник командира 3-ї ОШБр Максим Жорін.

За його словами, російські війська зазнають помітних втрат.

"Загалом нам уже вдалось знищити більш ніж 4 тисячі російських військових <…> Таких втрат, як у боях за Авдіївку, думаю, вони ще ніде не мали", — написав він.

Жорін додав, що російські війська втратили щонайменше шість бригад, одну бригаду "ДНР", спецназ "ДНР" "і якихось їхніх ССО-шників".

Співвідношення сил на передовій

За словами Жоріна, співвідношення сил на деяких позиціях приблизно таке: шість українських захисників, які обороняються, і 100 росіян, які наступають.

Нагадаємо, що в Генштабі пояснили можливий відхід від Авдіївки. За словами речника командування Андрія Коваленка, важливо зберегти життя військовослужбовців і можливість для контратак.

Також повідомлялося про те, чи варто утримувати Авдіївку та чому Захід у захваті від морських дронів Magura V5. За словами оглядача Георгія Туки, Авдіївка — не "місто-фортеця", тому командири можуть самостійно вирішувати, чи доцільно утримувати те, що від нього залишилося.