Таких потерь у них еще не было: в Авдеевке уничтожены более 4 тысяч оккупантов РФ, — Жорин

Замкомандира 3-й ОШБр рассказал, что на некоторых позициях оборону держат 6 бойцов Украины. А противостоят им около сотни оккупантов.

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Российская оккупационная группировка не считает своих потерь. Вести подсчет погибших россиян сложно и украинским военным, к примеру за один рейд может погибнуть до 80 человек. Об этом в Telegram-канале сообщил майор ВСУ, заместитель командира 3-й ОШБр Максим Жорин.

По его словам, российские войска несут заметные потери.

"В общем, нам уже удалось уничтожить более 4 тысяч российских военных <…> Таких потерь, как в боях за Авдеевку, думаю, у них еще нигде не было", — написал он.

Жорин добавил, что российские войска потеряли как минимум шесть бригад, одну бригаду "ДНР", спецназ "ДНР" "и каких-то их ССО-шников".

Соотношение сил на передовой

По словам Жорина, соотношение сил на некоторых позициях примерно такое: шесть обороняющихся украинских защитников и 100 наступающих россиян.

Напомним, что в Генштабе объяснили возможный отход от Авдеевки. По словам представителя командования Андрея Коваленко, важно сохранить жизни военнослужащих и возможность для контратак.

Также сообщалось о том, стоит ли удерживать Авдеевку, и почему Запад в восторге от морских дронов Magura V5. По словам обозревателя Георгия Туки, Авдеевка — не "город-крепость", потому командиры могут самостоятельно решать, целесообразно ли удерживать то, что от него осталось.