Стоит ли удерживать Авдеевку и почему Запад в восторге от морских дронов Magura V5, — Георгий Тука (видео)

Авдеевка — это не "город-крепость", а потому командиры могут самостоятельно принимать решение о целесообразности удержания ее остатков. Контролировать уничтоженный город любой ценой возможно не стоит, говорит военный обозреватель.

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Если есть непосредственная угроза тем силам украинской армии, которые сейчас защищают руины Авдеевки, то уместно рассматривать вопрос отхода войск с этого направления. Превалирующие силы оккупантов в технике, авиации и человеческом ресурсе заставляют шаг за шагом ВСУ отступать из разрушенного города. Об этом в интервью Фокусу заявил военный обозреватель Георгий Тука.

По его словам очень хорошо, что от Зеленского не звучит словосочетание "город-крепость", как это было с Бахмутом, поэтому военачальники смогут делать выводы и принимать решения без учета политических заявлений руководства. О важности удержания остатков города любой ценой у Георгия Туки есть большие сомнения.

"Я просто вспоминаю, как в 2014 году подразделение моего сына держало после подрыва остатки Донецкого аэропорта размером 15 квадратных метров, — говорит военный обозреватель, — Стоили ли эти руины жизни наших бойцов — большой вопрос. То же касается и Бахмута".

С точки зрения живого человека Георгий Тука считает, что в случае угрозы оказаться в полном окружении наши ВСУ должны выходить из "мешка", чтобы не погибнуть и продолжать борьбу.

Что касается ситуации с затоплением большого десантного корабля "Цезарь Куников", то, по словам Туки, британцы и американцы просто в восторге, как украинцам удается с помощью морских дронов Magure V5 уничтожать флот РФ. Обозреватель отмечает, что теперь наши западные коллеги активно изучают подобный опыт украинцев.

"На сегодня любой российский корабль, находящийся в открытом море, не может полноценно защититься от атак украинских морских дронов, — отмечает Тука, — Особенно уязвимыми корабли оказываются перед атакой сразу группы дронов".

Военный обозреватель говорит, что у беспилотного морского флота Украины есть огромные перспективы. Например, есть даже задумки, чтобы с большого морского дрона запускать воздушные беспилотники, которые выборочно будут поражать цели на море или земле.

Напомним, что силы противника в 10 раз превосходят ВСУ в Авдеевке. Украинским защитникам трудно закрепиться на новых рубежах, поскольку все уничтожено артиллерией.

Также сообщалось, что оборона Авдеевки может обойтись столь же дорогой ценой, как и битва за Бахмут, считают авторы статьи в The Financial Times.