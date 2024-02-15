"За каждый метр вгрызаемся в землю", — бойцы ВСУ об обороне Авдеевки

Силы противника в 10 раз превосходят Силы обороны. Украинским защитникам трудно закрепляться на новых позициях, поскольку все уничтожено артиллерией, рассказывают бойцы ВСУ.

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В Авдеевке Донецкой области оккупанты постоянно заводят новые резервы, а Силам обороны приходится сражаться за каждый метр. О ситуации в городе рассказывают бойцы ВСУ.

"Ситуация в Авдеевке очень сложная, очень много накатов пехоты на наши позиции, арт обстрел не прекращается, всегда работает авиация противника. Противник постоянно заводит новые и новые резервы, которые просто напролом идут вперед, пытаемся сдерживать, но очень сложно. Силы противника в соотношении 1 к 10. Трудно закрепляться на новых позициях, все уничтожено артиллерией, с отчаянной отвагой держим оборону и за каждый метр вгрызаемся в землю", — сообщает боец одного из спецподразделений Сил обороны с позывным "Куба" со ссылкой на рассказ своего товарища.

По словам бойцов, оккупанты подвезли в Авдеевку собранных на оккупированных территориях Донбасса шахтеров копать для них окопы.

"Со стороны Опытного, п**оры пригнали окопать позиции шахтеров. Неизвестно за деньги или нет, но батрачат, как кроты", — проинформировал в своем телеграм-канале "Говорят Снайпер" младший сержант ВСУ, 24 ОШБр "Айдар" Станислав Бунятов.

Также бойцы рассказывают, что командование приняло правильное решение по отводу подразделений с отдельных позиций в Авдеевке на более выгодные рубежи.

"Говорят отводят наших пацанов с некоторых позиций из Авдоса. Честно, слава Богу, ситуация, которая вырисовывалась последние дни, показывала, что если держать людей дальше — это будут просто неоправданные потери. Пацаны подтверждали, что ситуация тяжелая, возможно впоследствии смогу рассказать некоторые героические случаи. Хорошо, что командование приняло верное решение, единственно верное решение в этой ситуации", — пишет в своем телеграмм-канале "Офицер+" военнослужащий ВСУ с позывным "Алекс".

Напомним, что 3-я отдельная штурмовая бригада 15 февраля подтвердила, что была срочно передислоцирована для усиления украинских войск в районе Авдеевки.

Летчик-инструктор и полковник запаса Роман Свитан считает, что подразделение не сможет изменить ситуацию без достаточного количества боеприпасов.