Чи варто утримувати Авдіївку та чому Захід у захваті від морських дронів Magura V5, — Георгій Тука (відео)

Авдіївка — це не "місто-фортеця", а тому командири можуть самостійно приймати рішення щодо доцільності утримання її залишків. Контролювати знищене місто за будь-яку ціну можливо не варто, каже воєнний оглядач.

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Якщо є безпосередня загроза тим силам української армії, що зараз боронять руїни Авдіївки, то доречно розглядати питання відходу військ з цього напрямку. Превалюючи сили окупантів в техніці, авіації та людському ресурсі змушують крок за кроком ЗСУ відступати зі зруйнованого міста. Про це в інтерв'ю Фокусу заявив воєнний оглядач Георгій Тука.

За його словами дуже добре, що від Зеленського не лунає словосполучення "місто-фортеця", як це було з Бахмутом, тому воєначальники зможуть робити висновки та приймати рішення без огляду на політичні заяви керівництва. Щодо важливості утримання залишків міста за будь-яку ціну у Георгія Туки є великі сумніви.

"Я просто згадую, як у 2014 році підрозділ мого сина тримав після підриву залишки Донецького аеропорту розміром 15 квадратних метрів, — каже військовий оглядач. — Чи варті ці руїни були життя наших бійців є великим питанням. Те саме стосується і Бахмуту".

З погляду живої людини Георгій Тука вважає, що у випадку загрози опинитись в повному оточенні наші ЗСУ мають виходити з "мішку", щоб не загинути та продовжувати боротьбу.

Щодо ситуації із затопленням великого десантного корабля "Цезарь Куников", то, за словами Туки, британці та американці просто у захваті, як українцям вдається за допомогою морських дронів Magure V5 знищувати флот РФ. Оглядач зазначає, що тепер наші західні колеги активно вивчають подібний досвід українців.

"На сьогодні будь-який російський корабель, що знаходиться у відкритому морі, не може повноцінно захиститись від атак українських морських дронів, — зазначає Тука. — Особливо вразливими кораблі опиняються перед атакою відразу групи дронів".

Військовий оглядач говорить, що у безпілотного морського флоту України є величезні перспективи. Наприклад, є навіть задумки, щоб з великого морського дрона запускати повітряні безпілотники, що вибірково будуть вражати цілі на морі або землі.

Нагадаємо, що сили противника в 10 разів переважають ЗСУ в Авдіївці. Українським захисникам важко закріпитися на нових рубежах, оскільки все знищено артилерією.

Також повідомлялося, що оборона Авдіївки може обійтися настільки ж дорогою ціною, як і битва за Бахмут, вважають автори статті в The Financial Times.