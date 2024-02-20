"Вони підготувалися": ситуація на фронті складна не тільки в районі Авдіївки, — Жорін (відео)

За словами майора ЗСУ, наразі є велика загроза на півночі країни — в районі Харківської області та Куп'янська.

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Найближчим часом ситуація на полі бою буде важкою не тільки на Авдіївському напрямку, а також на півдні та на півночі України. Про це сказав заступник командира 3-ї штурмової бригади, майор ЗСУ Максим Жорін в інтерв'ю Radio NV.

"Ситуація на фронті складна не тільки в районі Авдіївки", — підкреслив офіцер.

Жорін зазначив, що ще торік закликав готуватися до надзвичайно складних і важких боїв. За його словами, російські окупаційні війська весь цей час готувалися до наступальних дій.

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"Вони готували резерви, готували сили, готували техніку, БК, людей — усе це вони готували. І вони підготувалися. Тепер настав час, коли вони все це будуть задіювати на полі бою", — заявив військовий.

За словами Жоріна, окрім Авдіївського напрямку, загроза також є на півдні та на півночі України, зокрема в районі Харківської області та Куп'янська.

Жорін про ситуацію на фронті

Нагадаємо, 19 лютого Максим Жорін повідомив, що підрозділи Третьої окремої штурмової бригади Збройних сил України певний час були в повному оточенні російських військових в Авдіївці Донецької області, проте змогли вийти.

Жорін також зазначив, що російське окупаційне угруповання не рахує своїх втрат. На його думку, таких втрат, як у боях за Авдіївку, в окупантів ще ніде не було.