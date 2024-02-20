"Це війна": Данілов заявив, що у виході ЗСУ з Авдіївки немає "нічого катастрофічного" (відео)

Секретар РНБО Олексій Данілов закликав не робити "трагічних висновків". Він запевнив, що Авдіївка далася російським військам "дуже дорого".

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Після виходу ЗСУ з Авдіївки ситуація на передовій залишається складною, але не катастрофічною. Про це в коментарі "Українській правді" 19 лютого заявив секретар Ради Національної безпеки та оборони (РНБО) Олексій Данілов.

"Не треба роздмухувати всі ці речі. На війні кожен день складний і важкий. І зараз робити трагічні якісь висновки з цього точно не треба", — зазначив він.

Чиновник підтвердив, що ситуація складна. Він підкреслив, що влада це визнає. Зокрема, з його слів, є проблеми із засобами ураження.

"На превеликий жаль, їх недостатня кількість є на сьогодні на території нашої країни. Але будемо вважати, що найближчим часом вся ця ситуація має змінюватися", — сказав Данілов.

Він запевнив, що Україна працює над тим, щоб ситуація стабілізувалась.

"Маневри, які здійснюють наші військові є професійними. Але ще раз наголошую, на превеликий жаль, це війна", — заявив секретар РНБО.

Він наголосив, що війна має свою ціну, і йдеться про втрати кращих з кращих. Проте, зі слів Данілова, ЗС РФ Авдіївка дісталася "дуже дорого".

"Вони втратили величезну кількість там своїх військових, вони втратили там величезну кількість своєї техніки там", — пояснив чиновник.

Данілов додав, що не бачить у маневрі українських військових "нічого такого катастрофічного".

Коментар Олексія Данілова про вихід ЗСУ з Авдіївки — з 13:39 та з 20:45

Нагадаємо, у Центрі стратегічних комунікацій проінформували, що ЗС РФ зазнали в Авдіївці більше втрат, ніж у боях за Бахмут. Водночас захоплене місто не дасть ворогу стратегічної переваги.

Президент України Володимир Зеленський заявляв, що вихід ЗСУ з Авдіївки пов’язаний з послабленням військової допомоги. З його слів, лідер США Джо Байден ознайомлений з ситуацією.