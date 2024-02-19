Байден визнав, що окупація Авдіївки — результат послаблення допомоги, — Зеленський (відео)

Президент переконаний, що військове командування ухвалило правильне та виважене рішення щодо виведення Сил оборони зі зруйнованого міста.

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У Вашингтоні розуміють, що виведення українських військ із Авдіївки безпосередньо пов’язане з послабленням військової допомоги Україні. Про це на полях Мюнхенської безпекової конференції заявив президент Володимир Зеленський.

Глава держави розповів, що із ситуацією на фронті особисто ознайомлений президент США Джо Байден.

"Президент (США — ред.) знає деталі. Тому я й кажу, що вони близькі нам союзники, а не десь там за океаном. І він визнає, що послаблення допомоги зброєю Україні — це те, що вийшло з Авдіївкою. І всі це визнають. Я також це розумію. Ми хочемо зберегти життя наших хлопців", — сказав Зеленський.

Президент України переконаний, що військове командування ухвалило правильне та виважене рішення, і запевнив, що Україна обов'язково поверне всі території, які окупував ворог.

"Ми все повернемо. Ми нічого цим убивцям не віддамо. Це абсолютний факт, я в цьому впевнений. Головне, щоб ми всі були в цьому впевнені щоденно, і перемога буде", — додав президент.

Нагадаємо, 17 лютого головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що ЗСУ відходять із Авдіївки. Таке рішення ухвалили, аби не допустити повного оточення ворогом.

Попри перевагу ворога як у живій силі, так і у військовій техніці, українські захисники дали гідний бій російській армії в Авдіївці. Командир 3 ОШБр Андрій Білецький запевнив, що ЗСУ обов'язково повернуться, щоб завдати ще сильнішого удару. Рішення командування про вихід із Авдіївки він назвав "зваженим".