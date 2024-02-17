"Зробили все можливе": українські військові виходять з Авдіївки, — Сирський

Головнокомандувач ЗСУ заявив, що українські воїни гідно виконали свій обов'язок. Вони завдали ворогові значних втрат у живій силі та техніці. Наразі вживаються заходи щодо стабілізації обстановки.

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Українські військові виходять з Авдіївки. Відповідне рішення ухвалив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, щоб не допустити оточення ворогом. Про це він у ніч на 17 лютого повідомив у себе в Facebook.

"Виходячи з оперативної обстановки, яка склалася навколо Авдіївки, з метою уникнення оточення та збереження життя і здоров'я військовослужбовців, ухвалив рішення щодо виведення наших підрозділів із міста та переходу до оборони на більш вигідних рубежах", — написав він.

За словами Сирського, українські воїни гідно виконали свій обов'язок, "зробили все можливе для знищення найкращих російських військових частин, завдали ворогові значних втрат у живій силі та техніці".

"Вживаємо заходів щодо стабілізації обстановки та утримання займаних позицій. Життя військовослужбовців — найвища цінність", — повідомив головнокомандувач ЗСУ.

Олександр Сирський про вихід з Авдіївки Фото: Скриншот

Вихід з Авдіївки: українські війська вже на більш вигідних позиціях

Командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський трохи згодом повідомив, що, згідно з отриманим розпорядженням, українські військові вже вийшли з Авдіївки на заздалегідь підготовлені позиції.

"У ситуації, коли ворог наступає по трупах своїх же солдатів з перевагою снарядів десять до одного, під постійними бомбардуваннями, це єдино правильне рішення. Оточення не допущено, особовий склад виведено, наші воїни зайняли оборону на визначених рубежах", — написав він.

Олександр Тарнавський про вихід з Авдіївки Фото: Скриншот

Нагадаємо, бійці 3 ОШБр показали обстановку в підвалі Авдіївського коксохіму. Українські військові 16 лютого заявили, що обстріли противника не припиняються, а в цей час медики продовжують боротися за життя поранених у "польових" умовах. Бої тривають.

Також майор ЗСУ, заступник командира 3-ї ОШБр Максим Жорін заявляв, що в Авдіївці знищено понад 4 тисячі окупантів РФ. За його словами, російські війська зазнали помітних втрат.