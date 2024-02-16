Зберегти життя й контратакувати: Генштаб пояснив можливий відхід від Авдіївки (відео)

За словами представника Генштабу ЗСУ Андрія Ковальова, окупанти перетворюють українські міста на руїни, і тоді просто не залишається захисних споруд, щоб ефективно утримувати оборону.

Related video

Російське окупаційне угруповання продовжує наступ на Авдіївку. Зі свого боку, для українських воїнів важливо захищати кожне українське місто чи село. Про це заявив представник Генштабу ЗСУ Андрій Ковальов, повідомляє "24 Канал".

"Місія Збройних сил України — це захист української території, незалежності, суверенітету", — заявив він, додавши, що неважливо, як те чи інше місто називається.

За його словами, із огляду на те, що на українській землі пролита кров побратимів, складно говорити про будь-які відступи.

"Зрозуміло, що з метою збереження життя й здоров'я військовослужбовців ухвалюється рішення про залишення певних позицій. Але я розумію вагу свого слова, тому не можу говорити про будь-які тактичні переміщення підрозділів", — уточнив Ковальов.

Він також зазначив, що президент України Володимир Зеленський правильно висловився про те, що збереження життя й здоров'я військовослужбовців — пріоритетне завдання. Ковальов нагадав, що не варто забувати, якому серйозному ворогу сьогодні протистоїть Україна.

Андрій Ковальов — про становище в Авдіївці (з 20:21)

Для перемоги потрібні новітні технології

У контексті питання про людський ресурс, навіть із погляду математики, ми розуміємо, що протистояти й перемагати можна тільки новітніми технологіями та креативними рішеннями, додав він.

ЗС РФ перетворюють українські міста на руїни, і тоді просто не залишається захисних споруд, щоб можна було утримувати оборонні позиції ефективно. У таких умовах командирам доводиться ухвалювати рішення щодо тактичних переміщень, щоб зберегти можливість для контратак. За його словами, збереження життя й здоров'я захисників — понад усе.

Нагадаємо, що Україні потрібно знищувати 4500 танків і БМП щорічно без американської допомоги — таким сценарій перемоги України представляють журналісти Forbes.

Також повідомлялося, що співвідношення сил під Авдіївкою 1 до 7, водночас російські окупанти "лізуть із усіх щілин", зазначив військовий оглядач.