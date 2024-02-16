"Співвідношення 1 до 7, і лізуть із усіх щілин": військовий оглядач про ситуацію в Авдіївці (відео)

Завдяки логістиці з Донецька армії РФ вдається буквально засипати Авдіївку "м'ясом". За спиною ворога перебуває величезний логістичний хаб, каже військовий оглядач.

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В Авдіївці на кожну умовну посадку в 900 метрів доводиться до трьох рот окупантів, і, за інформацією з 3-ї ОШБр, скільки не знищуй ворога, він продовжує лізти буквально по трупах. Співвідношення ЗСУ з окупантами зараз становить 1 до 7. Про це в інтерв'ю розповів Ігаль Левін, редактор Воєнного Фокусу й ізраїльський військовий оглядач.

Навіть якщо буде ухвалене рішення залишити Авдіївку, то це не врятує Донецьк від ударів ЗСУ, каже Левін. На його думку, бити по військових обʼєктах Донецька важливо, бо це значний логістичний хаб для підживлення військ російських окупантів.

"Саме завдяки логістиці з Донецька армії РФ вдається буквально засипати Авдіївку "м'ясом", — акцентує військовий оглядач. — Просто у ворога дуже зручно за спиною розташований величезний логістичний хаб, через який переправляється техніка та бойові підрозділи".

Саме через складність логістики, на думку Левіна, російським військам не вдається за всіх зусиль позбавитися плацдарму ЗСУ в Кринках на лівобережжі Херсонщини. Довгі маршрути ретельно відстежує розвідка, а техніка, що по них прямує, вдало знищується.

"Треба ще мати на увазі, що Донецьк із 2014 року вибудовувався на кшталт величезної військової бази з госпіталями й ангарами для техніки, — зазначає оглядач. — Фактично "м'ясні" підрозділи росіян добиралися з Донецька до вогневих рубежів буквально пішки".

Попри те, що окупанти втратили чимало більш-менш сучасних танків, вони не цураються використовувати старі Т-55 і Т-62. І хоча такі танки застарілі, але їх загальна кількість усе ж таки відіграє значну роль в боях.

Нагадаємо, 16 лютого повідомлялося, що українські бійці продовжують оборону Авдіївки. За словами військових, російські окупанти кидають на Авдіївський напрямок колосальну кількість особового складу, бронетехніки й авіації. Тривають жорсткі бої.