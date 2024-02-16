"Соотношение 1 к 7 и лезут из всех щелей": военный обозреватель о ситуации в Авдеевке (видео)

Благодаря логистике из Донецка армии РФ удается буквально засыпать Авдеевку "мясом". За спиной врага находится огромный логистический хаб, говорит военный обозреватель.

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В Авдеевке на каждую условную посадку в 900 метров приходится до трех рот оккупантов и по информации с 3-й ОШБр сколько не уничтожай врага он продолжает лезть буквально по трупам. Соотношение ВСУ с оккупантами сейчас составляет 1 к 7. Об этом в интервью рассказал Игаль Левин, редактор военного Фокуса и израильский военный обозреватель.

Даже если будет принято решение оставить Авдеевку, то это не спасет Донецк от ударов ВСУ, говорит Левин. По его мнению, бить по военным объектам Донецка важно, потому что город представляет собой значительный логистический хаб для подпитки войск российских оккупантов.

"Именно благодаря логистике из Донецка армии РФ удается буквально засыпать Авдеевку "мясом", — акцентирует военный обозреватель, — Просто у врага очень удобно за спиной находится огромный логистический хаб, через который переправляется техника и боевые подразделения".

Именно из-за сложности логистики, по мнению Левина, российским войскам не удается при всех усилиях избавиться от плацдарма ВСУ в Крынках на левобережье Херсонщины. Длинные маршруты тщательно отслеживаются разведкой, а техника, которая по ним направляется, удачно уничтожается.

"Надо еще иметь в виду, что Донецк с 2014 года выстраивался наподобие огромной военной базы с госпиталями и ангарами для техники, — отмечает обозреватель, — Фактически "мясные" подразделения россиян добирались из Донецка к огневым рубежам буквально пешком".

Несмотря на то, что оккупанты потеряли много более-менее современных танков и они не чураются использовать старые Т-55 и Т-62. И хотя такие танки являются устаревшими, но их общее количество все же играет значительную роль в боях.

Напомним, 16 февраля сообщалось, что украинские бойцы продолжают оборону Авдеевки. По словам военных, российские оккупанты бросают на Авдеевское направление колоссальное количество личного состава, бронетехники и авиации. Продолжаются жесткие бои.