"Сделали все возможное": украинские военные выходят из Авдеевки, — Сырский

Главнокомандующий ВСУ заявил, что украинские воины достойно исполнили свой долг. Они нанесли врагу значительные потери в живой силе и технике. Сейчас принимаются меры по стабилизации обстановки.

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Украинские военные выходят из Авдеевки. Соответствующее решение было принято главнокомандующим ВСУ Александром Сырским, чтобы не допустить окружения врагом. Об этом он в ночь на 17 февраля сообщил у себя в Facebook.

"Исходя из оперативной обстановки, которая сложилась вокруг Авдеевки, во избежание окружения и сохранения жизни и здоровья военнослужащих, принял решение о выводе наших подразделений из города и переходе к обороне на более выгодных рубежах", — написал он.

По словам Сырского украинские воины достойно исполнили свой долг, "сделали все возможное для уничтожения лучших российских воинских частей, нанесли врагу значительные потери в живой силе и технике".

"Принимаем меры по стабилизации обстановки и содержанию занимаемых позиций. Жизнь военнослужащих – самая высокая ценность", — сообщил главнокомандующий ВСУ.

Александр Сырский о выходе из Авдеевки Фото: Скриншот

Выход из Авдеевки: украинские войска уже на более выгодных позициях

Командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Александр Тарнавский немного позже сообщил, что, согласно полученному распоряжению, украинские военные уже вышли из Авдеевки на заранее подготовленные позиции.

"В ситуации, когда враг наступает по трупам своих же солдат с преимуществом снарядов десять к одному, под постоянными бомбардировками это единственно правильное решение. Окружение не допущено, личный состав выведен, наши воины заняли оборону на определенных рубежах", — написал он.

Александр Тарнавский о выходе из Авдеевки Фото: Скриншот

Напомним, бойцы 3 ОШБр показали обстановку в подвале Авдеевского коксохима. Украинские военные 16 февраля заявили, что обстрелы противника не прекращаются, а в это время медики продолжают бороться за жизни раненых в "полевых" условиях. Бои продолжаются.

Также майор ВСУ, заместитель командира 3-й ОШБр Максим Жорин заявлял, что в Авдеевке уничтожены более 4 тысяч оккупантов РФ. По его словам, российские войска понесли заметные потери.